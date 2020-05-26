Российские ученые представили новый метод диагностирования COVID-19

Москва, 26 мая. Российские ученые открыли новый метод обнаружения коронавируса в организме человека. Описание нового способа диагностирования COVID-19 было размещено на научном портале bioRxiv.

Отечественные исследователи обнаружили, что следы коронавируса в образцах мокроты и прочих выделений можно находить при помощи масс-спектрометров. Способы выявления заболевания базируются на нескольких принципах: обнаружение ДНК вируса и выявление в крови пациента антител.

«Мы использовали систему масс-спектроскопии, направленную на обнаружение максимального числа всевозможных белков», — отмечают ученые.

Данный метод был опробован на пяти образцах мокроты, которые были собраны у пациентов с подтвержденным COVID-19, а также еще трех здоровых добровольцев. Результаты эксперимента подтвердили, что система масс-спектроскопии действительно работает, и с ее помощью можно находить следы вируса еще тогда, когда они остаются невидимыми для ПЦР-тестов. При этом вся процедура занимает не более часа. Ученые надеются, что их исследование поспособствует ускорению процесса диагностики пациентов.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона в Великобритании доказали способность частого мытья рук снизить риск заражения коронавирусом, передают «Известия». Они провели исследование с участием более 1,6 тыс. человек. Оказалось, что в группе с умеренно частым мытьем рук (от 6 до 10 раз) риск заражения снижался на 36%.