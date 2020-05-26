ФАН представляет новых участников малого конкурса «Хорошие новости России»

Редакция Федерального агентства новостей готова назвать имена новых претендентов на победу в малом конкурсе «Хорошие новости России». Пятигорск, Уфа, Сургут, Рязань — география «Хороших новостей» продолжает расширяться.

Конкурсная комиссия выбрала 10 имен. В список вошли журналисты, которые прислали заявки на участие в оперативном конкурсе (наша почта — goodrussia@riafan.ru), а также те сотрудники СМИ, чьи работы отметило профессиональное жюри.

Материалы, представленные в этом этапе конкурса, были опубликованы в период с 13 по 26 мая. В течение недели читателям ФАН предстоит выбрать трех победителей «Хороших новостей России». Онлайн-голосование под этой публикацией завершится в 23 часа 59 минут 1 июня. Имена победителей мы озвучим на следующий день, 2 июня.

Конкурс «Хорошие новости России» нацелен на продвижение позитивной повестки в регионах. Победитель получит денежный приз в размере 30 тысяч рублей. Награда за второе место — 20 тысяч рублей, а обладатель «бронзы» получит 10 тысяч.

В этом этапе конкурса за звание лучшего соревнуются:

Азат Садреев, автор сюжета «Это человеческий подвиг»: в Уфе завершили строительство инфекционного центра», вышедшего в эфире Башкирского Спутникового Телевидения (БСТ, сайт Bash.News). Журналист рассказывает, как в Уфимском районе менее чем за два месяца возвели современный медицинский комплекс для лечения больных коронавирусом.

Айгуль Сабирова, автор статьи «Гагарин вернулся в Среднеуральск», опубликованной на сайте GOVP.INFO. Журналист рассказывает непростую историю бюста первому космонавту Юрию Гагарину.

Александра Можаева, автор статьи «Десять лет страшным лесным пожарам. Что сделала Рязанская область, чтобы они не повторились?», вышедшей на сайте 62ИНФО. Герои материала вспоминают лесные пожары в Рязанской области в 2010 году и рассказывают, что сделано в регионе, чтобы такого больше никогда не повторилось.

Ксения Ларина, автор сюжета «Алексей Потапов и его команда» (телеканал «САМПО ТВ 360º»). Журналист рассказывает, как владелец мастерской по созданию кукольных домиков стал шить защитные маски. Команда Алексея раскроила, сшила и доставила более 1,5 тысячи средств индивидуальной защиты в медицинские учреждения Карелии.

Мария Хафизова, автор материала «Я шла с расстегнутым пальто, чтобы все видели мой красный галстук»: ижевчане рассказали, как их принимали в пионеры», опубликованного на сайте издания IZHLIFE. Статья была приурочена к 98-й годовщине создания пионерии. В тексте — воспоминания жителей Ижевска о том, как они впервые надели красный галстук.

Наталья Антонова, автор сюжета «В Рыбинске начали производить микропробирки для лабораторий, работающих с коронавирусом» (Первый Ярославский областной телеканал). Корреспондент рассказывает, как на Рыбинском заводе приборостроения стали выпускать медицинское оборудование, которым будут снабжать всю Россию.

Наталья Тарасова, автор статьи «Музейная ночь в режиме онлайн», опубликованной на сайте газеты «Пятигорская правда». Журналист рассказывает, как Государственный музей-заповедник Михаила Лермонтова провел «Ночь музеев» в виртуальном формате.

Нелля Калиева, автор статьи «В Алексеевке построили музей под открытым небом «Партизанская деревня», опубликованной на сайте «БелПресса». Журналист рассказывает, как строители буквально за полмесяца возвели экскурсионно-выставочный комплекс на берегу реки Тихая Сосна: соорудили штабную землянку и медсанчасть, навес и стол со скамейками для полевой кухни, колодец и даже смотровую вышку.

Николай Хижняк, автор материалы «Коза — афробританская, молоко — кубанское!», опубликованной на сайте информационного портала «Кубань 24». Корреспондент рассказывает историю пенсионерки из Усть-Лабинска, которая разводит на Кубани коз англо-нубийской породы.

Сергей Большов, автор материала «Сургут принял участие во всероссийской акции «Сирень Победы», вышедшего в эфире СургутИнформТВ (СТВ). В сюжете раскрывается, кто и когда будет высаживать кусты сирени в Сургуте в память о погибших советских солдатах.

Редакция ФАН желает всем номинантам конкурса «Хорошие новости России» удачи. Мы приглашаем региональных журналистов активнее участвовать в новых этапах профессионального соревнования.

Конкурс «Хорошие новости России» проходит дважды в месяц. Мы также приглашаем вас принять участие в одноименном большом конкурсе, победители которого получат 100 тысяч рублей.