Москва, 26 мая. Минздрав Украины подтвердил информацию о строительстве на территории страны восьми лабораторий США. Вашингтон будет использовать украинцев в качестве подопытных животных, считает бывший советник генерального секретаря ООН по химическому и биологическому оружию, химик Игорь Никулин.

«Вашингтон пытается обойти Конвенцию о запрещении биологического оружия и выносит опасные исследования на территорию третьих стран», — объяснил Никулин в комментарии газете «Взгляд».

Химик отметил, что договор между Минздравом Украины и США накладывает на Киев несколько обязательств: украинцы не могут разглашать конфиденциальную информацию о лабораториях, свои коллекции штаммов они передают в США.

«Фактически это нарушение суверенитета. Такой договор может подписать только оккупированная страна», — добавил эксперт.

Никулин обратил внимание, что хоть лаборатории и частные, их сотрудники имеют дипломатический статус. Это значит, что украинцы не могут даже узнать, что происходит в этих лабораториях.

Химик напомнил, что на Украине число эпидемий возросло в десятки раз, наблюдаются постоянные вспышки то атипичной пневмонии, то бешенства, то кори, то краснухи, то кишечных инфекций.

«Украина – это бактериологическая бомба для всех сопредельных государств, включая Россию и Белоруссию», – заключил Никулин.

В опубликованных секретных документах отмечается, что США построили на Украине восемь секретных лабораторий, где хранятся особо опасные патогены, которые могут быть использованы для создания биологического оружия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о биолаборатории в Одессе, которая подвергала опасности город, исследуя вирусы для Пентагона. Лаборатория была организована на базе Украинского научно-исследовательского противочумного института в рамках соглашения, подписанного в 2005 году.