Фотограф на самоизоляции общается с призрачными собеседниками. ФАН-ТВ

Соскучившись по живому общению, московский фотограф Олег Габисов нашел необычный способ социализации. Помимо него в его квартире обитает множество людей, но они ненастоящие. Призрачные силуэты готовят, убирают и смотрят кино вместе с ним.

«Где-то месяц назад мне пришла в голову идея, которая показалась достаточно любопытной. Я позвонил другу, попросил его найти мне проектор. Он нашел. И на следующий день мы с супругой начали реализовывать этот проект», — вспоминает фотограф.

Свой проект он назвал «There Are So Many Ghosts at My Spot». Этим творчеством Олег хочет показать важность повседневного общения, а также то, насколько многого человек лишен на карантине.

«Это история самоизоляции, это проект о человеческой потребности в повседневной близости. Несмотря на то, что каждый из нас может достать из кармана гаджет, набрать бабушке, папе, дяде и увидеть близкого человека, пообщаться с ним, несмотря на все это, людям все равно не будет хватать настоящего человеческого тепла. И именно об этом этот проект», — поясняет автор.

Проект Олега завоевал популярность во всем мире: о нем стали рассказывать в соцсетях и различных изданиях. Впрочем, это не удивительно — тема карантина сейчас объединяет весь мир.