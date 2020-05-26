Карантинная закупка. Царицыно (ЮАО Москвы). ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки магазинов, чтобы узнать, где спекулируют на эпидемии.

Сегодня мы отправились на юг столицы, в Царицыно. По официальным данным, в этом районе проживают около 130 тысяч человек, и, скорее всего, большинство из них не обходят стороной местные магазины. Мы прогуляемся по торговым точкам, пообщаемся с персоналом и посетителями.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: