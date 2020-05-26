Директор «Электрона» рассказал, как бюрократия убивает импортозамещение

Санкт-Петербург, 26 мая. В России гораздо меньше высокотехнологичного бизнеса, чем ретейла, и предпосылок «стать такими же, как китайцы» не наблюдается, считает генеральный директор НИИ НИП «Электрон» Александр Элинсон. Об этом он заявил в эфире онлайн-трансляции, посвященной Дню предпринимателя на тему «Какой бизнес зарабатывает, а какой наживается?» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«В Китае — колоссальный внутренний спрос, и Китай изначально проводил такую (высокотехнологичную) политику. А в России еще не родилось того объема современной инженерной культуры, а советская инженерная наука либо похоронена, либо работает на оборонно-промышленный комплекс», — считает гендиректор «Электрона».

По его мнению, одного «Сколково» на всю страну слишком мало. И при определенных условиях отечественная промышленность может налаживать производство в сжатые сроки. Но для этого нужна поддержка государства, как это происходит, например, в Китае.

Для начала производства и вывода высокотехнологичного продукта на рынок предприниматели обращаются за помощью к бизнес-уполномоченному, поскольку сопротивление государства очень велико, потому что более чем на 70% экономика в той или иной мере — государственная.