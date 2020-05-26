حصاد أخبار ليبيا ، 26 مايو: اختطف المرتزقة السوريون فتاة في طرابلس ، اعتقل الجيش الوطني الليبي العديد من قادة تنظيم الدولة الإسلامية الذين قاتلوا في ص

ليبيا ، 26 مايو: ظهر دليل على اختطاف فتاة من قبل المرتزقة السوريين لحكومة الوفاق الوطني ، أعلن الجيش الوطني الليبي اعتقال قادة داعش الذين شاركوا في المعارك إلى جانب حكومة الوفاق الوطني

الولايات المتحدة تعلن عن "طائرات روسية" في ليبيا ، بنشر صور زائفة وصور لقاعدة حميميم الجوية

وذكر بيان للقيادة الأفريقية للقوات المسلحة الأمريكية أن موسكو أرسلت طائرات عسكرية إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. وكل ما استطاع الجانب الأمريكي تقديمه للمجتمع الدولي هو صور لطائرة تم التقاطها في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.

أدان لافروف ورئيس مجلس النواب الليبي محاولات حل الأزمة بالقوة

أدان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح محاولات حل الأزمة بالقوة في الدولة الأفريقية.

الكشف على أدلة عن اختطاف فتاة ليبية من قبل المرتزقة السوريين لحكومة الوفاق الوطني

المرتزقة السوريون يختطفون الفتيات ويغتصبنهم ، ظهر تسجيل لمحادثة بين المسلحين في الشبكات الاجتماعية حيث ناقشوا إختطاف احدى الفتايات.

وزارة الخارجية الروسية تدعم الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة في ليبيا

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف السودان وليبيا مع مفوض الاتحاد الأفريقي إسماعيل شيرجي،تم تبادل وجهات النظر حول استقرار الأزمات في هذين البلدين.

تقارير الجيش الوطني الليبي عن اعتقال عدد من قادة تنظيم الدولة الإسلامية الذين يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق الوطني

تحدث رئيس مكتب المعنويات بالجيش الوطني الليبي ، العميد خالد محجوب ، عن نجاحات قوات المشير خليفة حفتر في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية.

تحدث المسماري عن فشل هجوم لمقاتلي داعش بعد عملية الجيش الوطني الليبي

يحاول إرهابيو داعش الانتقام بعد كل عملية للجيش الوطني الليبي. صرح بذلك اللواء أحمد مسماري

الجيش الوطني الليبي استدرج مسلحي حكومة الوفاق الوطني إلى مواقع فاشلة عن طريق تغير نقل قواتهم

قام الجيش الوطني الليبي بإعادة نشر لقواتة في بعض المناطق و تراجعت قوات الخط الأمامي عميقًا ، وبتنفذي خطة قيادة تكتيكية. ومن المؤكد أن هذه المناورات جعلت من الممكن إجبار العدو على اتخاذ مواقع أقل فائدة ، مما يجعل من السهل ضربهم.

نشرت حكومات الوفاق الوطني حملةفي محاولة لخفض الروح المعنوية لمقاتلي الجيش الوطني الليبي

يحاول إرهابيو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني أن ينشروا حملة تهدف إلى خفض معنويات الجيش الوطني الليبي لوضع المقاتلين في حالة الهروب.