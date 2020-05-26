Манукян выступил в поддержку Пригожина и Валерии в их конфликте со Шнуровым

Несколько дней не стихает конфликт двух представителей шоу-бизнеса. Продюсер Иосиф Пригожин и музыкант Серей Шнуров ведут виртуальный баттл, в их разборки уже успели вмешаться коллеги по цеху. Блогер Вадим Манукян, у которого накопилось немало претензий к лидеру группы «Ленинград», в этом конфликте выступил в поддержку Иосифа Пригожина и Валерии.

В авторской колонке для Федерального агентства новостей Манукян попытался разобраться в природе этого конфликта.

Шоу-бизнес за Пригожина. Колонка Вадима Манукяна

Острую реакцию Сергея Шнурова на заявление Иосифа Пригожина о проблемах артистов во время пандемии, вызванной коронавирусом, я списываю на то, что фронтмен группы «Ленинград» уже вступил в политическую борьбу в качестве медийного лица одной из партий.

Видимо, неадекватную реакцию Шнурова спровоцировало заявление Пригожина, что его супруга, певица Валерия, в ближайшее время возглавит движение, а в перспективе и партию «Сильные женщины». Огорченный возможной конкуренцией Шнуров тут же вспомнил о своей излюбленной тактике: отвечать матерными стихами на заголовки СМИ.

Однако, упомянув Валерию в непристойном контексте, Шнуров, похоже, пересек красную линию. Во всяком случае, по мнению Иосифа Пригожина. Ведь в приличном обществе во время спора двух мужчин не принято упоминать жен и детей. О чем Иосиф и напомнил своему оппоненту, пригласив Шнурова на «серьезный мужской разговор». Надо сказать, представители шоу-бизнеса позицию Шнурова и его грубый наезд на Пригожина не поддержали.

Шоу-бизнес против Шнурова

Активнее всех Пригожина поддержал Андрей Разин. У него со Шнуровым давний конфликт, доходило до судебных разборок. Разумеется, Иосифа активно поддержала его супруга Валерия.

Сторону Пригожина в этом конфликте заняли: адвокат Шота Горгадзе, певец Олег Газманов, певицы Анита Цой, Юлия Ковальчук и Лолита Милявская, продюсер Яна Рудковская. В поддержку Иосифа выступила и Наташа Королева. При этом певица посетовала, что, когда ее муж Тарзан поднял тему падения доходов артистов из-за коронавируса, он тоже попал под шквал критики.

Представитель цирковой династии Эдгард Запашный разъяснил, что слова Пригожина были неверно истолкованы, и что продюсер выступал не от имени своей семьи, а от лица всех пострадавших артистов. Примерно в таком же ключе выступил и Виктор Дробыш. На волне скандала напомнила о себе Людмила Поргина, вдова Николая Караченкова. Женщина также пожаловалась на нехватку денег.

А что Лещенко?

Неожиданно и совершенно некстати в конфликт вмешался народный артист России Лев Лещенко, который недавно вернулся в информационное поле после больничных «приключений». Лещенко, не разобравшись, сходу начал критиковать Иосифа Пригожина. На мой взгляд, это было неуместно.

В очередной раз напомнил о себе Юрий Лоза, который снова рассказал про свою пенсию в 12 тысяч рублей. Лоза поставил себе в заслугу, что сам себе готовит, а не заказывает еду в ресторанах, но при этом ни на что не жалуется. Явно не бедствующие певцы Валерий Сюткин и Григорий Лепс тоже заняли позицию, что им жаловаться не на что.

А вот телеведущий Дмитрий Губерниев решил «посмеяться и поугорать» над этим конфликтом. Хотя, на мой взгляд, единственный, над кем тут стоило бы «посмеяться и поугорать», — это сам Губерниев.

Почему Пригожин прав

Считаю, что Иосиф Пригожин в этой истории полностью прав. Сегодня позиция «у меня все хорошо и лучше я помолчу» не выдерживает никакой критики.

Все знают, что в шоу-бизнесе есть не только топ-артисты, но и те, кто с ними работает, либо не столь успешны, как звезды первой величины. Все эти люди сегодня остались без средств к существованию. Хотя тот же Пригожин коллектив Валерии не распустил, и зарплату всем, несмотря на простой, платит.

Я был бы счастлив, если бы в шоу-бизнесе появился свой профсоюзный лидер, который стал бы защищать своих коллег. Мне кажется, Иосиф Пригожин вполне для этой роли подходит. Кроме того, надеюсь, идея Пригожина однажды воплотится в жизнь не только в шоу-бизнесе. А артистам давно уже пора создать свой профсоюз, который в кризисные времена сможет поддерживать тех, кто попал в бедственное положение.