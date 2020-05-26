В России обнаружили коронавирус у кошки

Москва, 26 мая. Коронавирус обнаружили у пятилетней кошки из России, об этом сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).

По данным организации, у животного взяли анализ на коронавирус. Результат показал наличие у кошки вируса SARS-CoV-2.

«Для проведения лабораторных исследований по определению наличия SARS-CoV-2 у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа. Исследования проводились по технологии ПЦР», — сообщили в организации.

В OIE не уточнили, были ли у кошки симптомы заболевания и болели ли ее хозяева. В настоящий момент кошку поместили под карантин «по месту нахождения».

Ранее коронавирус обнаружили у нескольких кошек и собак, а также у тигра, которые контактировали с людьми. Доказательств того, что кошка может передать коронавирус человеку на данный момент нет.

Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что домашние животные не могут заразить человека коронавирусной инфекцией.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 5,5 миллиона человек.