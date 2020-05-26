Бизнес-омбудсмен рассказал, почему на самом деле возник дефицит масок в России

Санкт-Петербург, 26 мая. Россия оказалась не готова к крупной пандемии, поскольку производство в стране медицинских масок и санитайзеров не было налажено. Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Модератор дискуссии, гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев попросил омбудсмена оценить адекватность реакции бизнеса на проблему пандемии. В частности, в первые дни пандемии жители обратились в аптеки, однако не обнаружили там ни масок, ни санитайзеров. Что привело к тому, что бизнес оказался не готов к такому вызову.

«Почему вы считаете, что это бизнес? У нас всегда существовали стандарты противодействия. Мы просто напросто оказались не готовы. Производства масок не было, производства санитайзеров практически не было», — заявил Абросимов.

По его словам, политикам не зачем было заниматься вопросами производства того, что мы закупаем за границей. Однако из-за пандемии тех же масок не было и в Германии, и во Франции, и в США, Китай работал полностью на свою страну.

«Развитие экономики однобокое идет. Я столкнулся с такой ситуацией: сотрудник обращается в поликлинику, но ее температура не соответствует тому, чтобы выяснить болеет она коронавирусом или нет. Но если вы хотите получить анализ, вызвать на дом, он стоит 13 тыс. рублей. Там где государство или конкурентный рынок не может обеспечить, там возникает высокая добавленная стоимость на товары. Это законы рыночной экономики», — отметил бизнес-омбудсмен.

По его словам, говорить о том, что аптеки не обеспечили продажу масок и санитайзеров, не совсем корректно, поскольку «не откуда было обеспечить потому, что у нас в стране не производилось достаточное количество этого товара».

Модератор обратил внимание на тот факт, что проблему с наличием в магазинах, к примеру, туалетной бумаги и гречки решили очень быстро.

Уполномоченный по правам предпринимателя ответил, что производство туалетной бумаги и медицинских масок сильно отличается.

«Сегодня переработка целлюлозно-бумажной промышленности — это одно из сырьевых направлений. Крупное производство бумаги у нас есть, есть запас гречки, потому что государство регулирует запасы гречки муки и т.д.. А маски, санитайзеры и другая подобная продукция — они не производились», — заявил Абросимов.

При этом омбудсмен добавил, что сейчас власти Петербурга сделали выводы и пришли к тому, что должен быть некий мобилизационный запас.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Из КНР вирус быстро распространился по другим государствам и охватил практически весь мир. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

В России, по последним данным оперативного штаба, выявлено около 362 тыс. случаев COVID-19, около 131 тыс. пациентов выздоровели, свыше 3,8 тыс. скончались. В регионах страны действует масочный режим как мера борьбы с распространением инфекции. Массовая вакцинация от коронавируса может стартовать уже в начале осени.