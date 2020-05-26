США пригрозили России новым санкционным ударом по «Северному потоку — 2»

Берлин, 26 мая. Вашингтон намерен ввести новые санкции против проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил посол США в Германии Ричард Гренелл.

«Новые санкции находят одобрение всех партий. Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым», — сказал он.

Гренелл подтвердил, что Штаты хотят если не предотвратить завершение строительства объекта, то помешать его введению в эксплуатацию.

Посол призвал правительство Германии пересмотреть политику в отношении России.

«Германия должна прекратить кормить бестию, в то время когда сама недостаточно платит для НАТО», — заявил он.

Правительство ФРГ не оставило без ответа слова дипломата, пригрозившего РФ. Власти Германии подчеркнули, что пандемия коронавируса, нанесшая серьезный удар практически по всем странам мира, не подходящее время для того, чтобы обострять ситуацию новыми, противоречащими международному праву санкциями.

В Nord Stream 2 AG — компании-операторе проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» — констатировали, что угрозы ограничительными мерами стали привычным инструментом политики США.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Многие европейские страны поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса.

США выступают против проекта, поскольку стремятся продавать Европе свой сжиженный природный газ. Поэтому Вашингтон называет «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств и всячески препятствует строительству.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, запуск газопровода может состояться в середине года. По оценке президента РФ Владимира Путина — в конце 2020 или начале 2021 года.