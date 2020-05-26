В Сбербанке рассказали, что делать при нехватке денег на выплату кредита

Санкт-Петербург, 26 мая. Сбербанк запустил сервис реструктуризации долга онлайн для тех, кто лишился способности выплачивать кредит во время пандемии. Об этом рассказал заместитель гендиректора головного отделения Сбербанка в Петербурге Андрей Горбунов.

Горбунов принял участие в онлайн-эфире на тему «День предпринимателя. Какой бизнес зарабатывает, а какой наживается на пандемии?» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Он рассказал, что делать гражданам и бизнесу, которые лишились возможности выплачивать кредит.

«Сбербанк сделал ставку на то, чтобы решение проблемы было максимально простым и удобным. Мы запустили сервис в режиме онлайн. Можно подать документы о решении вопроса о реструктуризации. Если есть факт потери платежеспособности, снижения объемов бизнеса, банк разработал программу кредитных каникул – отсрочка вплоть до шести месяцев», — рассказал представитель Сбербанка.

Кроме того, Горбунов отметил, что в Петербурге Сбербанк получил больше 2,5 тысяч заявлений на сумму более 10 млрд рублей о предоставлении кредита на выплату зарплаты.

«Кредиты на зарплату выдаем ежедневно, сумма превышает 130 млн рублей – это то, что уже выдали. Подписали и заключили на 1 млрд рублей. С 1 июня вступает в силу очередной пакет поддержки — кредит под 2%», — добавил он.

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