Соцработники, переболевшие COVID-19, призывают сдать плазму крови. ФАН-ТВ

В Москве, переболевшие коронавирусом активно сдают плазму крови с антителами на COVID-19. Эта процедура поможет в лечении зараженных пациентов. Мария Комарова, социальный работник из Лефортова, свою плазму сдала впервые.

«Я думаю, это — нормальное желание, потому что если не я, то кто будет сдавать? Нужно начинать с себя, мне кажется, не оборачиваться на соседа, на кого-то, а думать, чем ты конкретно можешь помочь», — убеждена Мария.

Юлия Селифонова, переболела коронавирусом в легкой форме — из симптомов у нее было отсутствие обоняния в течение нескольких дней. У девушки редкая группа крови. Изначально она даже сомневалась, что ее плазма кому-то понадобится.

«Медицинские работники сказали мне, что в данном случае, именно в условиях нашего коронавируса, кровь льют кровь в кровь. Вы понимаете, говорят, что человеку может быть нужна именно ваша кровь, а ее не будет в наличии, так как она редкая. Поэтому тем более нужно сдать», — настаивает Юлия.

По словам начальника управления соцзащиты Юго-Западного административного округа Москвы Светланы Титовой, сразу семь сотрудников ее организации приехали на сдачу крови. Предварительно, в течении нескольких дней они сдавали анализы на отсутствие вируса.

«Сейчас здесь они проходят повторный отбор. Но хочется призвать всех жителей. Это совсем не страшно», — подчеркивает Светлана Титова.

Донор может не только спасти зараженных пациентов, но и немного заработать. За каждые 150 миллилитров плазмы платят 1250 рублей, за 600 миллилитров – 5 тысяч. Стать донорами могут переболевшие коронавирусной инфекцией без хронических заболеваний и противопоказаний.