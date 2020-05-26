Выигравший «Маску» Цой предложил замужней Нюше переспать с ним

Москва, 26 мая. Бывший солист поп-группы MBAND и победитель шоу «Маска» Анатолий Цой предложил замужней певице Нюше переспать с ним. Чтобы склонить исполнительницу к измене, он позвонил ей в полдвенадцатого ночи.

Артист вместе со своей однофамилицей, певицей Анитой Цой, стал участником нового выпуска популярного YouTube-шоу Comment Out, в котором звездам под руководством ведущего Владимира Маркони приходится писать другим знаменитостям странные комментарии или выполнять вместо этого не менее странные «наказания».

Цой оказался в жестких условиях: ему предстояло либо по телефону предложить кому-то из близких друзей секс, либо надеть на голову испачканные трусы. Желания натянуть на себя грязное нижнее белье у певца не было, поэтому он решил пожертвовать дружбой с Нюшей.

Дозвониться до артистки Цой смог не сразу. Возможно, она не обращала внимания на телефон, так как укладывала спать свою маленькую дочь Симбу.

«Привет. Тут такое дело. Ты, наверное, слышала, что MBAND распался, и я теперь начинаю сольную карьеру. А еще я победил в шоу «Маска» на НТВ, и у меня больше миллиона подписчиков в Instagram. В общем, тебе очень повезет, если я тебя шпекну», — давясь от смеха, произнес в трубку певец.

Шокированная пикантным предложением от коллеги Нюша не сразу осознала, что именно ей сказали. Она переспрашивала Цоя несколько раз, но тот всегда настойчиво предлагал попробовать друг друга в постели. Даже повидавший всякое Маркони в определенный момент попросил исполнителя остановиться, но это не спасло артиста от позора.

В конце апреля Цой выиграл в популярном телепроекте «Маска», где выступал в костюме льва. После победы он говорил, что участие в шоу оказалось для него изматывающим и сложным, сообщает портал «Утро.ру», но при этом подарило ему бесценный опыт и много удовольствия.