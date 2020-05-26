Фермер из Подмосковья рассказал, как выбрать клубнику

Москва, 26 мая. Директор подмосковной компании «Коломенская ягода» Иван Чепенко рассказал, как правильно выбрать клубнику.

Первый сбор клубники начнется уже в июне. Жители московского региона должны выбирать только дозревшие ягоды. Важно обратить внимание, в какой таре продается клубника, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Если ее привозят в больших ящиках, то такую ягоду собирали, когда она была полузеленая. Если клубника расфасована в небольшие коробочки, шансов, что ягода вкусная, намного больше.

Обычно зрелую клубнику продают в таре по 200-300 г. У хорошего плода зеленые чашелистики, ягода выглядит свежей и красивой.

По словам фермера, если клубника красного цвета, это не значит, то она 100% вкусная. Все зависит от сорта, наличия солнца, при которых вызревал плод.

Чепенко добавил, что лучше покупать клубнику, вырощенную недалеко от вас. По крайней мере, такие ягоды должны быть дозревшими.

В России в последние годы активно развивается фермерский туризм, когда отдыхающие сами собирают фрукты и овощи с грядки. Однако из-за коронавируса такой вид отдыха временно недоступен для туристов.