Вознесение 2020 в России: история и традиции, народные приметы, что нельзя делать 28 мая

Вознесение Господне — это праздник, символизирующий будущее воскрешение всего человечества, согласно христианским верованиям. Вознесение отмечается в четверг, на 40-й день после Пасхи. В 2020 году церкви западного обряда отметили Вознесение 21 мая. Церкви восточного обряда, в том числе Русская православная церковь, отмечают этот праздник 28 мая.

История праздника

Согласно евангельским источникам, Вознесение Господне произошло на 40-й день после Пасхи. В течение 40 дней после своего воскрешения Иисус Христос оставался на земле, он являлся своим ученикам-апостолам и вел с ними беседы. На 40-й день Иисус собрал своих учеников в Иерусалиме, и апостолы стали свидетелями, как Спаситель, завершив земное служение, вознесся в небеса, отправившись к своему небесному отцу.

Вознесение на Руси: традиции и приметы

На Руси Вознесение было одним из любимых народно-христианских праздников, символизирующих окончательное наступление лета. Это было радостное время: уже тепло, основные полевые работы закончены, как правило, достаточно пищи, а впереди — благодатное летнее время. Вознесение считалось рубежным моментом, когда, согласно приметам, природа вступает в свой расцвет, наливаясь живительными соками. Согласно народным верованиям, на Вознесение весна вместе с Христом возносится на небеса, уступая место лету.

Ночь в канун Вознесения была в народном календаре очень важной. Она называлась соловьиной. Считалось, что в эту ночь матушка-природа отдает людям все свои живительные силы. Услышать пение соловьев было хорошей приметой: ради этого в канун праздника люди всю ночь не спали, встречая лето.

Также существовали различные традиции и обряды для проводов весны. В селах девушки водили хороводы, крестьяне устраивали совместные ритуальные трапезы. Для этого скатерти стелили прямо на земле, на прогретых солнцем пригорках. Ели традиционные блины, вареные яйца или яичницу, а также мясо (мясоед продолжается до наступления Петровского поста, в 2020 году это произойдет 15 июня).

Что нельзя делать 28 мая

Согласно русской традиции, в этот день ни в коем случае нельзя обижать матушку-природу, чтобы не навлечь на себя ее гнев. Символом праздника на Руси считались певчие птицы. Поэтому на Вознесение категорически запрещались охота и ловля птиц. Женщинам не позволялось рукодельничать, чтобы они ненароком не сплели виртуальные «силки» для птиц.

Поскольку Вознесение — это большой церковный праздник, запрещалась тяжелая работа в поле и в огороде, стирка и уборка. Можно было только готовить пищу.

Как в любой церковный праздник в это время строго порицаются ссоры, скандалы, ложь, неблаговидные поступки и так далее.