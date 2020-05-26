Минздрав РФ уточнил, в каком случае пациентов с COVID-19 отправят в больницу

Москва, 26 мая. Минздрав России утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом нового типа в зависимости от степени тяжести. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В ведомстве рассказали, что пациентов с COVID-19 отправят в больницу в том случае, если у них подтвержден диагноз. Кроме того, госпитализировать нужно людей с подозрением на коронавирус в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Как уточнили в Минздраве, если человек лечится дома и у него в течение трех дней температура не опускается ниже 38,5 градуса, его должны положить в клинику как пациента в состоянии средней тяжести.

Кроме того, госпитализации подлежат все пациенты с коронавирусом, которые относятся к группе риска. Это пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями и те, кто проживает с лицами из группы риска.

Несовершеннолетних госпитализировать нужно с учетом ряда критерий: температура выше 39 градусов при обращении или выше 38 градусов в течение пяти дней; тяжелое обезвоживание; дыхательная недостаточность; тахикардия; судороги; наличие геморрагической сыпи; онкология, болезни с нарушением свертываемости крови, хронические заболевания легких; болезни эндокринной системы, передает «ФедералПресс».

В Минздраве добавили, что несовершеннолетнего стоит положить на лечение, если нет возможности изолировать его от людей из группы риска или при отсутствии условий для выздоровления на дому.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Из КНР вирус быстро распространился по другим государствам и охватил практически весь мир. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

В России, по последним данным оперативного штаба, выявлено около 362 тысяч случаев COVID-19, около 131 тысячи пациентов выздоровели, свыше 3,8 тысячи скончались. В регионах страны действует масочный режим как мера борьбы с распространением инфекции. Массовая вакцинация от коронавируса может стартовать уже в начале осени.