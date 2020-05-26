Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ
  /  Обновлено: 

Устроившие шашлыки на Вечном огне в Кронштадте задержаны. ФАН-ТВ

645
0 Оставить комментарий

Поздний воскресный вечер, Кронштадт. Молодая компания припарковалась у памятника на Якорной площади. На кадрах видно, как молодой человек достает из багажника черной Skoda Octavia шашлычные шампуры и нанизывает на них пищу. Далее действие перемещается. Парень и две девушки уже приближаются к братской могиле рабочих и матросов, и устраивают себе барбекю на пламени Вечного огня.  

Устроившие шашлыки на Вечном огне в Кронштадте задержаны. ФАН-ТВ

Эту съемку в региональное отделение полиции Санкт-Петербурга на следующий день направил директор местного музея истории, заявив, что неизвестные осквернили мемориал культурного наследия

«Сотрудники полиции оперативно провели проверку по данному факту, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции оперативно установили личности участников данного инцидента», — прокомментировал случившееся начальник Управления информации ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.

Устроившие шашлыки на Вечном огне в Кронштадте задержаны. ФАН-ТВ

Оперативники расследуют случившееся и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Новости партнеров

Новости партнеров