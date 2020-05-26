Турция задействовала флот для поддержки боевиков ПНС, расположив фрегаты близ Мисураты

В социальных сетях и других открытых источниках появилась информация о дислокации турецких и итальянских военных фрегатов в районе Мисураты. Сообщения подтверждаются спутниковыми снимками, на которых отчетливо видно расположение кораблей.

«Коалиция итало-турецких оккупантов вернулась, теперь они поддерживают террористов ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (террористические организации, запрещены в РФ), но ливийцы снова дадут им отпор, как когда-то отразили атаку их предков», — пишет автор симпатизирующего фельдмаршалу Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару Twitter-аккаунта.

Присутствие турецких и итальянских военных кораблей у берегов Мисураты, куда Анкара также перебрасывает из Стамбула сирийских наемников, является прямым свидетельством интеграции корабельных ПВО. Таким образом, Турция задействовала флот для поддержки террористов нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) и собственных ВС, незаконно находящихся на территории Ливии. Представитель Восточного правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов прокомментировал ситуацию в эксклюзивном интервью журналистам Федерального агентства новостей, отметив, что подобная военная активность нарушает все соглашения о режиме прекращения огня.

«Безусловно, можно констатировать, что все это противоречит договоренностям, которые были достигнуты в Берлине. Очевидно, что некоторые страны заинтересованы в эскалации конфликта. Причин у этого несколько, и все мы понимаем какие. Единственный вопрос вызывает бездействие ООН, поскольку материалов о многочисленных нарушениях и вмешательстве Турции в конфликт — множество. В том числе и разоблачение турецкого флота в переброске боевиков на территорию Ливии, и нынешнее присутствие военных фрегатов у берегов Мисураты. Происходит это на глазах всего мира, но реакции со стороны Организации Объединенных Наций по-прежнему нет. Появление итальянского флота около Мисураты прокомментировать сложно, потому что Рим заявлял о готовности участвовать в миссии ЕС IRINI, которая призвана обеспечить выполнение оружейного эмбарго в отношении Ливии», — объяснил Кудряшов.

Однако трудностей с аналитикой целеполагания присутствия Анкары в ливийском конфликте у эксперта не возникло.

«Что касается турецкого флота, тут все очевидно: он обеспечивает оперативное прикрытие находящимся на территории североафриканского государства военнослужащим и советникам, которые поддерживают боевиков ПНС. Военная активность Анкары легко просчитывается. На сегодняшний день существует множество свидетельств вторжения с участием иностранных ПВО. Флот — очередное доказательство. Это никак не способствует урегулированию внутреннего конфликта. Версия событий, которую озвучивает Турция, основывается на том, что они поддерживают ПНС для сокращения эскалации. Однако во время священного месяца Рамадан, когда было объявлено перемирие, «мирные инициативы» Турции завершились активными боевыми действиями с участием ударной авиации, которая атаковала цели на территории аэропорта, а также жертвами и нарушениями», — напомнил собеседник ФАН.

Он отметил, что турецкая сторона не просто поддерживает террористический режим так называемого Правительства национального согласия, но и принимает непосредственное участие в проведении совместных военных операций на территории страны:

«Анкара проводит активные наступательные действия, которые нельзя классифицировать как самооборону или удержание позиций. Разумеется, это противоречит всем договоренностям, призывающим остановить и заморозить конфликт, чтобы прийти к политическому урегулированию. Формат действий и логика, которую преследует находящаяся на территории Ливии турецкая армия, заключается в том, чтобы оказывать полноценную военную поддержку бандформированиям, террористам и другим преступным элементам внутри «правительства» Сарраджа. На фоне публикации видеоматериалов о переброске вооруженных формирований, в том числе и ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) из Сирии в Ливию, такие новости перестают удивлять. Главари террористических группировок уже попадают в плен и дают признательные показания, что были переброшены в страну посредством Турции, чтобы консолидировать там силы».

Дипломат напомнил о преступном прошлом президента Реджепа Тайипа Эрдогана и заявил, что иного ждать от человека, призывающего в начале своей карьеры к экстремистским действиям, не приходится.

«Все меньше и меньше остается вопросов, кто выступает в Ливии «выгодоприобретателем», кто планирует и преследует какие-то стратегические цели и определяет задачи. Надеемся, что ООН начнет реагировать на все эти нарушения. Мы понимаем, что политическое становление господина Эрдогана основывается на волне национализма и призывов к восстановлению былого величия Османской империи. На тот момент, когда проходил этот период, он попал в тюрьму за экстремизм. Это общеизвестные факты, как и то, что Эрдоган является сторонником и даже идеологом всех этих идей. Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, с которым у президента Турции на данный момент конфликт, был его наставником и учителем, заразившем его идеями пантюркизма. Сегодня Гюлен находится на территории США. Теперь Эрдоган пытается построить халифат. Давайте называть вещи своими именами: человек занимается строительством османского халифата», — возмутился представитель Восточного правительства Ливии в РФ.

В заключение он подчеркнул, что непомерные амбиции турецкого лидера не коррелируются с реальными событиями на международной арене.

«Это иллюзии, что он сможет вернуть современной Турции былое имперское величие. Начнем с того, что никому это не нужно. К сожалению, турецкий народ оказался под руководством человека с больными амбициями. Подтверждением моих слов являются результаты местных выборов, в которых повсеместно проигрывает правящая партия и Эрдоган. Безусловно, действия Анкары напоминают исторические события минувших лет, но под этим уже нет никакой основы: ни Османской империи, ни великих завоевателей, ни султанов. Эрдоган уж точно не является султаном. Он заходит в страны, в которых есть конфликты, разжигает их, принимает участие в поддержке конфликтующих с действующей властью организаций для извлечения собственной выгоды. Например, в торговле вооружением. Все это Анкара делает руками террористов. Так было и в Сирии, и повторяется в Ливии», — заметил Кудряшов.

С его мнением также согласился военный эксперт, генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеч Бижев.

«Хафтар пользуется поддержкой большинства населения Ливии. У Италии здесь свои коммерческие интересы, у них были великолепные отношения с Муаммаром Каддафи. В этот период в африканской стране было создано много итальянских фирм, которые остаются там по сей день. Однако итальянцы заинтересованы в том, чтобы Хафтар не пришел к власти, чтобы сохранить свое влияние на бизнес. Силы и средства НАТО, вмешательство Турции и привлечение коалиционных группировок лишь эскалируют и без того кризисное положение североафриканского государства», — констатировал Бижев.

1 Организация запрещена на территории РФ.