Мародерство сирийских наемников мешает продвижению ПНС Ливии на позиции ЛНА в Триполи

Похищения людей в сексуальное рабство, пытки и мародерство, а также разрушение инфраструктуры — что стало символом присутствия финансируемых Турцией боевиков в Сирии и Ливии, читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Неожиданное бездействие

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари прокомментировал вчера в интервью Sky News Arabia сложившуюся на фронте рядом с Триполи ситуацию.

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي لسكاي نيوز عربية: الانسحاب التكتيكي في بعض المحاور كان بهدف استدراج الميليشيات — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) May 25, 2020

Согласно словам Мисмари, силы ЛНА произвели тактическое отступление от линии соприкосновения с боевиками вооруженных группировок, входящих в состав так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Таким образом бойцы под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара хотели заманить боевиков в ловушку, однако те не стали наступать.

«Отступление подразделений на некоторых направлениях представляло собой определенного рода тактический маневр. Подобная перегруппировка войск была направлена на заманивание противника для нанесения удара. Однако группировки ПНС истолковали наши действия как отступление. Наш профессионализм в военном деле беспокоит врага. Это вынуждает его прибегать к дезинформации и искажению истинного положения в театре военных действий», — заявил в интервью Мисмари.

Почему же боевики отказались идти вперед, хотя силы ЛНА предоставили им такую возможность? Ответ на этот вопрос кроется в том, кем являются сражающиеся за ПНС Ливии боевики.

Турецкие наемники

Согласно заявлению Ахмада Мисмари, входящие в состав ПНС Ливии вооруженные группировки в значительной мере состоят из боевиков протурецких бандформирований из Сирии, а также террористов из ряда радикальных джихадистских организаций.

Мисмари отмечает, что Турция на протяжении нескольких месяцев отправляет сирийских наемников в Ливию, используя для этого как воздушный, так и морской коридоры. По последним данным, Анкара перебросила в североафриканскую страну около 17 тысяч боевиков из Сирии.

«Есть боевики, которые связаны не с СНА, а являются выходцами из организаций «Джебхат ан-Нусра»1, «Исламское государство»1 (запрещены в РФ ) и схожих с ними. Все они из северной Сирии, большинство из них из Хомса, Идлиба и туркменских районов», — отмечает Мисмари.

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي لسكاي نيوز عربية: تركيا تواصل إرسال العناصر الإرهابية من داعش وتنظيمات أخرى إلى ليبيا — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) May 25, 2020

На днях силы ЛНА смогли арестовать Мухаммада Рувайдани, одного из самых опасных членов группировки ИГ1 в Сирии, который при поддержке турецких спецслужб перебрался в Ливию.

«Он был арестован в одном из районов боевых действий в Триполи, воюющим на стороне группировок премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа, которыми руководят турецкие офицеры. Это является еще одним доказательством связи Реджепа Тайипа Эрдогана с группировкой ИГ», — говорил Ахмад Мисмари.

Недавно был задержан и бывший полевой командир в «Фейлак аш-Шам» Абубакр ал-Буэдани, обвиняемый в Сирии в убийствах, пытках, мародерствах и похищениях. Турецкие спецслужбы организовали его переброску в Ливию, но силы ЛНА захватили его в плен 24 мая.

Факты отправки сирийских наемников для поддержки ПНС Ливии в сражениях против ЛНА отмечали и другие источники. Так, об этом говорили представители Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), обращая внимание на переброску Турцией несовершеннолетних боевиков в ряды ПНС.

«В сирийских провинциях Идлиб и Алеппо действуют десятки протурецких посредников, занимающихся набором наемников для участия конфликте на стороне ПНС Ливии. Посредник берет 100 долларов с каждого наемника, а также получает комиссию неизвестного размера от «бюро сбора наемников» протурецких группировок на севере Алеппо. Вербовка детей младше 18 лет производится в том случае, если ребенок обучен военному делу и ранее уже принимал участие в боевых действиях», — говорится в заявлении SOHR.

Природа боевиков

Как уже отмечалось, в ряды ПНС преимущественно попадают сирийские наемники из вооруженных группировок, входящих в состав «Сирийской национальной армии» (СНА), получающей финансовую и иную поддержку от Турции.

Помимо СНА, помощь от Анкары получают и представители наиболее заметной обособленной вооруженной группировки, действующей в Большом Идлибе — «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) — бывшая «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). ХТШ не только получает денежное довольствие, но и бронетехнику от Турции. Большинство турецких колонн военной техники, заходящей в Идлиб через погранпереход «Кафр Лясин», оказывается в рядах боевиков. Сам лидер ХТШ Абу Мухаммад аль-Джулани регулярно ездит в Турцию на совещания и отдых.

Однако именно понимание того, что из себя представляют вооруженные группировки, получающие помощь от Турции, дает ответ на вопрос, почему протурецкие формирования не идут в наступление на оставленные ЛНА позиции.

Чем знамениты финансируемые Турцией боевики в Сирии?

Турция тратит огромные ресурсы на медиакампанию по изменению образа подконтрольных вооруженных группировок на территории Сирии. Однако, как показывает практика, боевики сами не заинтересованы в каких-то переменах – для них грабежи, мародерство и убийства стали обыденным делом.

The FSA group Ahrar al-Sharqiyah has demanded from the Turkey backed Military police to hand over all of those involved in the killing of Abu Rasoul and others. The military police have handed over 4 people and have a deadline to hand over the rest by the end of the morning. — On the Ground News (@OGNreports) March 29, 2020

В социальных сетях достаточно доказательств, как боевики контролируемых Турцией группировок занимаются разрушением инфраструктуры Большого Идлиба.

В начале марта была опубликована видеозапись, на которой боевик входящей в состав СНА вооруженной группировки «Фейлак аль-Маджид» («Корпус славы»), тащит на себе мешок меди, вытащенной из электропроводки в доме местного жителя.

Video shows some pro-Turkish Faylaq Al-Majd property looters, led by Yasser Abdel Rahim and Yamen Taljo, looting the "government cooper" in Al-Bazmo village, western of Aleppo. They have reportedly left nothing in the village and then started to steal the power and telecom lines. pic.twitter.com/RM41VlC2Qx — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) March 23, 2020

Сама группировка «Фейлак аль-Маджид» неоднократно была замечена в преступлениях против мирных жителей на захваченных территориях.

Так, например, в 2019 году боевики похитили доктора из клиники в Африне и пытали, требуя выкуп. Также был снят на камеру процесс избиения и убийства женщины недалеко от населенного пункта Кобани.

Организовали террор местного населения боевики входящих в СНА группировок и на контролируемых территориях кантона Африн.

Регулярно фиксируются кражи домашнего скота в деревнях рядом со столицей региона, захват людей в заложники, контрабанда наркотиков и вооружения, а также похищение боевиками девушек для насильственного замужества.

Clashes break out between Turkish backed terrorists and settlers near #Afrin over attempted livestock theft by the terrorist group #Syria #Syrianarmy????????please feel free to follow for daily Syrian Arab Army updates ???????? pic.twitter.com/m83vlJLPGo — Steele M (@SteeleSyAA) April 20, 2020

Car bomb attack near the city of #Afrin. 3 civilians were injured and several vehicles were damaged or destroyed #Syria #Syrianarmy????????please feel free to follow for daily Syrian Arab Army updates ???????? pic.twitter.com/4PRyHsK868 — Steele M (@SteeleSyAA) April 19, 2020

Задокументированы преступления и других подконтрольных Турции боевиков. Так, в начале апреля стало известно, что некие вооруженные люди без опознавательных знаков увозят несколько опор линии электропередач в районе горного хребта Джебель аз-Завия на юго-западе сирийской провинции Идлиб. Позже стало известно, что это были боевики из «Хайят Тахрир аш-Шам».

Позже террористы из ХТШ беспрепятственно украли все кабели электропередач в населенном пункте Иббин, расположенном на западе провинции Алеппо. Боевики прямо сказали местному населению, что их интересуют все медные провода в районе населенного пункта, которые можно будет продать, поэтому они вернутся снова.

News of the day #hts #tip #nlf #fsa #isis_ex still looting the poor ppl of #Idlib in the name of religion ( to become wahhabis & brain ???? washed



Here it showing that they stealing electricity pylons & burning ???? others property & innocents ppl can’t do anything #Syria pic.twitter.com/0S8zHzzpSz — SyriaWarNews???????????????????????????????? (@090203_S_A_M_H) April 15, 2020

В перерывах между преступлениями, сирийские боевики не забывают и отдать почести своим спонсорам – властям Турции и непосредственно Реджепу Тайипу Эрдогану. Так, члены бандформирования «Лива Султан Мурад» разместили огромный портрет президента на фоне флагов Турции и оппозиции в Сирии на горе Дарнык, расположенной рядом с населенным пунктом Бюльбюль. Свою акцию боевики группировки назвали «преподношением».

А что же в Ливии?

Публикации в местных СМИ пестрят фактами преступлений, совершенными сирийскими наемниками, сражающимися на стороне так называемого Правительства национального согласия Ливии. Активно рассказывают о преступлениях сирийских боевиков и в социальных сетях. Признают это и сами наемники, захваченные в плен.

القبض في #ليبيا على زعيم #داعش وهو يقاتل مع مرتزقة وملشيات #عملية_بركان_الغضب والمسمى بأبي بكر الرويضاني يجب أن يسلم للمحاكم الدولية لكشف كل خبايا هذا التنظيم وكيف وصل الرويضاني إلى #طرابلس وكيف لإرهابي يلتقي بالسراج وكيف ستتعامل الحكومات مع #السراج بعد هذه الفضيحة.#ترهونة — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) May 25, 2020

Сообщалось, что в середине апреля 2019 года сражающиеся в рядах ПНС Ливии сирийские боевики при поддержке турецкой авиации атаковали тюрьму в городе Шурман, освободив задержанных командиров «Исламского государства».

المرتزقة السوريون اصبحوا اكثر من مليشيات السراج ولن يستطيع العميل السراج

كبح جماحهم في انتهاك

الاعراض اوالسرقه او الاعمال الاجرامية من قتل وتنكيل وتعذيب

(وعفرين وشمال سوريا خير دليل )

على نفسها جنت براقش



سالم رحيل — منصور الكاديكي (@AlkadekyMansor) May 25, 2020

Известны сирийские наемники стали и после череды грабежей и убийств в Сабрате. Отметились они там и разрушением достопримечательностей города и исторических артефактов.

Отличительной чертой преступлений сирийских наемников в Ливии, помимо уже традиционных, вроде мародерства и убийств, стало похищение и изнасилование молодых девушек, а также взятие их в сексуальное рабство.

المرتزقة السوريون فى ليبيا يخطفون النساء

اين انتم ايها الليبيون الاحرار ونساؤهم تختطف https://t.co/HU3WvTSgJZ — بسام (@RsOG4E0rcoUsuBg) May 20, 2020

Силам Ливийской национальной армии удалось заполучить запись телефонного разговора между боевиком из ПНС Ливии и сирийским наемником об изнасиловании молодой девушки, предоставленной ему. Также сириец просил отправить ему и его коллегам других молодых девушек и денег для того, чтобы они «лучше сражались с ЛНА».

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Full recording of a phone call between a Libyan #GNA terrorist and a Syrian #GNA mercenary in #Tripoli, talking about raping a young girl and requesting other girls and money to fight the #LNA .#Libya @AmbaFranceLibye @USAEmbassyLibya @UNSMILibya pic.twitter.com/NaWBC6TihO — M.LNA (@LNA2019M) May 26, 2020

Сохраняющаяся угроза

Преступная природа сирийских боевиков стала кошмаром для Ливии. Нанятые Турцией террористы для сражений в составе ПНС представляют угрозу для безопасности простых ливийцев и будущего всей страны. И после завершения разграбления занимаемых территорий они продолжат наступление на силы Ливийской национальной армии.

Боевики ПНС отказываются делать шаги к перемирию, все договоренности о прекращении боевых действий они используют для аккумуляции сил и продолжения совершения преступлений. Одновременно с этим ПНС задействует кампанию по дезинформации в СМИ и социальных сетях, пытаясь представить сирийских наемников как спасение из Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.