Богатейшие люди России заработали 62 млрд долларов за время пандемии

Москва, 26 мая. Число долларовых миллиардеров в России за последние два месяца увеличилось с 99 до 101, а совокупное состояние выросло на 62 млрд долларов.

Как сообщает Forbes, состояние пяти богатейших человек в РФ увеличилось с 22,6 млрд долларов до 109,5 млрд долларов. Владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин за два месяца разбогател на 6,4 млрд долларов, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов – на 5,6 млрд долларов, а совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон увеличил свое состояние на 2,9 млрд долларов.

Новичками в списке долларовых миллиардеров в России стали председатель совета директоров концерна «Россиум» Роман Авдеев и глава рыбопромышленной группы «Норебо» Виталий Орлов.

При этом 25 миллиардеров из мирового рейтинга за время пандемии разбогатели на 255 млрд долларов. Основатель американской социальной сети Facebook Марк Цукерберг заработал больше всего за этот период — 31,4 млрд долларов. Основатель ретейлера Amazon Джефф Безос, который является самым богатым человеком мира, увеличив капитал до 146,9 млрд долларов, заработав 29,9 млрд.