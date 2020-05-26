Депутат Госдумы Вострецов высоко оценил усилия властей по спасению бизнеса в России

Санкт-Петербург, 26 мая. Кризис, вызванный коронавирусом, так или иначе затронул все сферы бизнеса. Здесь нет выигравших и проигравших, считает депутат Госдумы Сергей Вострецов, комментируя вопрос, кто из предпринимателей наживается на пандемии, а кто помогает обществу.

«Некоторые бизнесы, действительно, получили плюсы (например, организации, производящие и реализующие медицинские маски, халаты). А остальные пострадали. Все, начиная от нефтяной отрасли до сферы развлечений. Выигравших здесь мало», — констатировал политик, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Вострецов выразил надежду, что усилия, которые предпринимают власти помогут малому и среднего бизнесу восстановиться как можно быстрее.

«Спасибо президенту, что принятые меры позволили избежать жертв, которые в других странах! …. Экономика наладится, не война, восстановим!» — подчеркнул парламентарий.

Депутат добавил, что спасение бизнеса имеет огромное значение для страны.

«Бизнес – это налогоплательщики. Откуда идут пособия? Из налогов. Если не будет бизнеса, который создает рабочие места, платит налоги, не будет и государства. В кризис государство — это не то, что такой «добрый дядя». Не спасать бизнес — это все равно, что рубить сук, на котором сидишь», — заключил он.

Ранее эксперты компании «Мегаплан» опросили сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента МСП, чтобы выяснить, какие, по их мнению, отрасли сильнее всего пострадали от пандемии. Более 80% респондентов заявили, что больше всего пострадала ресторанная отрасль. 61,6% опрошенных назвали индустрию моды и красоты, а 48,5% — производственную сферу.

Напомним, для поддержки предпринимателей правительство приняло несколько антикризисных пакетов мер. Среди предложенных решений, в частности, списание налогов и новых зарплатных кредитов. Для ИП увеличат пособие по безработице. Самозанятым гражданам вернут «налоговый капитал».