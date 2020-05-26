Лавров о выходе США из Договора по открытому небу: Мы не будем устраивать истерику

Москва, 26 мая. Россия не будет устраивать истерику по поводу выхода США из Договора по открытому небу, а взвешенно рассмотрит дальнейшие шаги, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Что будет дальше? Мы не будем устраивать никакую истерику. Мы предельно взвешенно подойдем к анализу этой ситуации», — сообщил дипломат в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеосвязи.

Лавров подчеркнул, что Россия будет опираться на свои национальные интересы и на интересы союзников, прежде всего Белоруссии. Министр отметил, что после заявления США о выходе из Договора состоится чрезвычайная конференция, в настоящий момент обсуждаются ее сроки.

Ранее в Белом доме заявили о планах выйти из Договора по открытому небу. Этот документ был заключен в 1992 году между 23 государствами — членами ОБСЕ. Страны, подписавшие его, получают право совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдать за военной деятельностью и соблюдением договоров, принятых в области контроля над вооружениями.

Такой шаг в Белом доме объяснили тем, что Россия якобы нарушает договор, а именно — во время полетов над территорией США российские летчики следили за местонахождением президента Штатов Дональда Трампа. Российская сторона эти необоснованные обвинения отвергает.