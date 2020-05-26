Баранец пророчит на месте США «пролив имени Сталина», если Вашингтон пойдет на войну с РФ

Москва, 26 мая. Вероятность военного конфликта в мире сейчас значительно выше, чем несколько лет назад, поскольку США разрушили целый ряд международных договоров, демонтировав международную систему коллективной безопасности. Об этом рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец.

Он признался, что сегодняшние Штаты напомнили ему картину из детства, когда перепуганная паровозом обезумевшая лошадь неслась по дороге с телегой, сносившей все на своем пути. И хотя в седле был седок, он лишь беспомощно болтался в телеге без сил взять управление под контроль.

«Если говорить применительно к нынешней ситуации в мире, то это то, что сделали и продолжают делать американцы. Сейчас уже понятно, что нужно формировать новые правила игры. Принимать новые договоры. Иначе мир пойдет вразнос», — сказал он в интервью «Царьграду».

Баранец заметил, что накал в международных отношениях существует не только между США и Россией, есть много других «горячих точек», с которыми Вашингтон находится в конфликте: это и Иран, и Венесуэла, и Китай, и Северная Корея.

Полковник отметил, что в последнее время «подавать голос» стала и Япония», где националисты считают целесообразным обратиться за помощью к США, чтобы силой вернуть Курилы под свою юрисдикцию.

«Непонятно, как дальше будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке. И где-то возможно наше прямое участие в силу взятых на себя обязательств, а где-то косвенная поддержка. [Президент США Дональд] Трамп же обещал смешать Северную Корею с пылью. Если он применит тактическое ядерное оружие, а у нас общая граница, то что тогда?» — задал закономерный вопрос военный обозреватель.

Баранец отметил, что в этой напряженной ситуации все же верит в благоразумие американцев.

«У меня, правда, есть вера, что даже самые тупые американцы понимают, что если они свяжутся с Россией и пойдут на войну с нами, то, как говорил писатель Проханов, на месте Соединенных Штатов может возникнуть пролив имени товарища Сталина. Поэтому на открытый военный конфликт с Россией они, как я думаю, все же не пойдут», — отметил он.

Военный обозреватель уточнил, что США в какой-то мере уже оказывают на РФ военное давление, но существенное внимание уделяют политическим и экономическим механизмам воздействия, которые прекрасно известны российской стороне и многократно испробованы Вашингтоном.

«Каждый день Белый дом, Конгресс, СМИ американские обвиняют Россию в чем-то новом, и тут же дополняют это экономическим давлением, вспомнить хотя бы газопроводы. <…> Этим комплексным давлением на нашу страну они пытаются задавить нас и без «горячей» войны. Но все же самым опасным остается вероятность перерастания очаговых конфликтов в прямое боевое столкновение», — подчеркнул Баранец.

США неоднократно выходили из значимых международных соглашений в одностороннем порядке, подрывая коллективную безопасность стран. При этом американская сторона всегда мотивировала свое решение якобы недобросовестностью других государств. Именно так Вашингтон поступил, когда вышел из ДРСМД в августе 2019 года.

Аналогичная ситуация произошла и совсем недавно, когда Штаты покинули Договор по открытому небу.