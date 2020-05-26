Познер заявил, что США оказались на пороге гражданской войны

Москва, 26 мая. Известный телеведущий Владимир Познер выразил обеспокоенность политической ситуацией в США, заявив, что страна оказалась на пороге гражданской войны.

По мнению журналиста, страна разделилась на части и на геополитической арене явно проигрывает Китаю.

«Меня очень пугает то, что произошло там. <…> Я не жил никогда в Америке, которая была настолько разделена», — рассказал он ведущей ток-шоу «Просто о сложном» Софико Шеварднадзе.

Познер сравнил нынешнюю обстановку в США со временами войны Севера и Юга. Телеведущий объяснил, что сейчас у населения страны сложились диаметрально противоположные политические взгляды.

Говоря о конфликте между США и Китаем, Познер выразил уверенность, что в противостоянии однозначно победит азиатская держава. Поскольку обладает не только ядерным оружием и мощными Вооруженными силами, но и дисциплинированным населением, пишет «Ридус».

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Штаты подталкивают КНР к новой холодной войне. Такие действия американской стороны, по мнению министра, могут представлять опасность для всего мира. Политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей не исключил, что противостояние США и Китая «сломает» мировую экономику и спровоцирует войну в азиатском регионе.