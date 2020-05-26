Историк Гурьев объяснил, почему историю России нужно защищать на уровне конституции

Москва, 26 мая. Западные политики все чаще предпринимают попытки переписывать историю Второй мировой войны, умаляя роль СССР в победе на нацистами. На фоне этих попыток вопрос о защите исторической правды становится все более актуален. По мнению историка Евгения Гурьева, борьба с искажением прошлого должна вестись и на уровне конституции.

Эксперт обратил внимание, что попытки переписывать историю предпринимались и внутри России. Так, в XX веке наблюдался отход от принципов историзма, от следования фактам в угоду какой-либо политической концепции.

«Чтобы избежать перегибов собственного и внешнего искажения истории, необходимо прописывать этот пункт в главном законе государства», — подчеркнул он в комментарии изданию «Слово и дело».

Историк убежден, что в России, государстве с богатой и сложной историей, это необходимо. Гурьев добавил, что этот пункт нужно внести в конституцию и потому, что на Западе стремятся искажать российскую историю в угоду своим политическим интересам, а также из-за стремления европейцев и американцев показать свое отличительное преимущество над Россией.

«Это стремление проявлялось всегда, но сегодня выходит на особенно высокий уровень абсурда», —считает Евгений Гурьев.

Именно поэтому, как подчеркнул историк, защищать историю России нужно от нападений извне и изнутри (так как приверженцев западного толкования истории РФ в российском обществе, к сожалению, тоже хватает).

«Поправки к конституции могут дать такую возможность, в том числе на внешнеполитическом уровне», — добавил он.

Гурьев также отметил, что после принятия данной поправки следует развернуть масштабное исследование по установлению исторической правды.