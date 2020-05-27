Турецкие эксперты раскритиковали помощь Эрдогана боевикам ПНС Ливии

Ситуацию в Ливии сегодня пытаются преподнести как победу Турции. Но так ли это на самом деле, и как далеко готов пойти Реджеп Тайип Эрдоган в Ливии, чтобы получить ожидаемое влияние в Восточном Средиземноморье, разбирались авторы Telegram-канала «Стамбульский волк».

Желаемый успех

Турецкие провластные СМИ пестрят заголовками «Турция рулит в Ливии», «Турецкое чудо в Ливии», «Анкара в Ливии поразила своим ударом Эмираты» и «Успех Турции в Ливии». Но так ли это на самом деле?

Не все турецкие эксперты говорят о последних успехах Анкары, есть и те, кто обращают внимание на то, что может ожидать Турцию впереди. И на их взгляд, картина не такая радужная, какой может показаться.

Эрдоган поддерживает террористов

К примеру, известный турецкий обозреватель Джан Атаклы пишет, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР), главой которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поддерживает слабую власть в Ливии, контролирующую лишь Триполи. Происходит же это только потому, что премьер-министр так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж близок по идеологии к взглядам турецкого президента.

«Эрдоган сотрудничает со слабой властью «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ливии, тратит огромные деньги, направляет туда непонятно сколько военных, боеприпасы», — пишет Атаклы, тем самым выражая недовольство существенной части населения страны.

Эксперт издания Ahval Бурак Туйган также уверен, что Эрдоган ведет в Ливии войну не в интересах турецкого народа, и его, несомненно, ждут большие риски.

«Глядя на временные достижения Анкары в Ливии, было бы наивно полагать, что Турция получит важные преференции и укрепит свои позиции в этой стране», — отмечает эксперт.

Разделить Ливию пополам

По мнению Бурака Туйгана, чем дольше идет война, тем дороже она будет обходиться Турции.

«Турция доминирует в войне. Катар также финансирует эту войну за кулисами. Но по мере того, как война будет затягиваться, затраты будут приумножаться. И Турция, и Катар не могут долго продолжать эту войну. Из-за этого Турция и Катар начнут укреплять контроль над захваченными территориями, не продвигаясь дальше», — прогнозирует политолог.

Почем нынче боевики?

Говоря о том, какие деньги Турция тратит на боевиков, которых перевозит из Сирии в Ливию, турецкие политологи отмечают, что Анкара намерена платить по 2000 долларов ежемесячно, а в случае смерти — семьи боевиков получат по 50 000 долларов. В случае травмы или инвалидности им будет предоставлена компенсация в размере 35 000 долларов. Всем, кто останется жив после завершения турецкой операции в Ливии, было обещано гражданство Турции.

Позиция США, Израиля и НАТО

Между тем, автор газеты Evrensel Юсуф Караташ пишет, что США и Израиль в последние дни изменили свое отношение к Анкаре, став ближе к турецким позициям. Обозреватель считает, что это не случайность. По его мнению, США оценила ситуацию, и не желая ввязываться в историю в Ливии, решила столкнуть лбами региональные силы.

«США, поняв, что не имеют возможности вернуть равновесие в свою пользу, создают ситуацию, при которой конфронтация стран региона усиливается и нестабильность нарастает. Нестабильность играет на руку Америке», — пишет Караташ.

Кроме этого, автор приводит заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил о поддержке так называемого Правительства национального согласия в телефонной беседе с Файезом Сарраджем.

Стоила ли игра свеч?

Караташ отмечает, что несмотря на то, что вмешательство Турции в Ливию изменило баланс сил в регионе, нельзя рассматривать эту ситуацию как успех власти Эрдогана.

«Ливия, разделенная пополам, не даст ожидаемых дивидендов Турции. Дело в том, что области, охватывающие соглашение о морских границах, сегодня находятся в руках сил Халифы Хафтара. Таким образом, можно сказать, что ливийским вмешательством власти Эрдогана больше всего помогло стратегии США по дестабилизации стран региона, а также вовлекли другие страны в этот конфликт. Это также объясняет причину недавних заявлениий США, НАТО и Израиля о поддержке Турции и ее позиции по Ливии», — резюмирует турецкий обозреватель.

Итог

Согласно мнению турецких экспертов, которые были изложены, можно сделать следующий вывод. Турция трати огромные деньги на боевиков и на содержание своих военных в Ливии. Однако граждане недовольны тем, что Анкара ввязалась в войну не в интересах Турции, а лишь в целях поддержки «Братьев-мусульман». И кроме того, для Турции сохраняется существенный риск увязнуть в болоте с разделенной на две части страной.

Всё это не даст того, что хотел заполучить турецкий президент — влияния в Восточном Средиземноморье, чтобы управлять газовыми потоками региона.