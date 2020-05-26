Парикмахер в Костроме устроил 48-часовой марафон стрижек

Кострома, 26 мая. Парикмахер Влад Демидович из Костромы устроил марафон мужских стрижек в течение 48 часов. Он работает без перерыва.

Стилист планирует подстричь не мене 70 мужчин. Марафон начался днем 25 мая и должен завершиться 27 мая. В парикмахерской «Костромской цирюльник» выстроилась очередь посетителей.

Демидович стрижет уже более тридцати часов. Все клиенты, которые получают его услуги, остаются очень довольны, рассказал сотрудник парикмахерской.

Стилист хочет установить новый рекорд, он ест на ходу и все время посвящает работе. Все добровольцы, которые принимают участие в эксперименте, получают парикмахерские услуги бесплатно.

Все клиенты входят в парикмахерский салон по одному, после них дезинфицируют рабочее место. Специалисты соблюдают рекомендации Роспотребнадзора.

Власти Костромской области ослабили ограничения по коронавирусу и разрешили работать местным парикмахерским. За время карантина спрос на такие услуги многократно возрос.