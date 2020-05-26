США не хотят допустить политического сближения ЕС и РФ после завершения строительства «Северного потока — 2». Об этом политолог Роман Романов заявил в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее датская газета Jyllands-Posten сообщила, что в условиях, когда российское судно «Академик Черский» прибыло на место строительства газопровода, есть только один способ остановить проект — введение новых санкций.

По словам авторов материала, «Северный поток — 2» стал причиной политических разногласий между Россией, США и Германией. При этом немалую роль в конфликте сыграла Дания, затянувшая рассмотрение заявки на разрешение прокладки труб в своих территориальных водах. В декабре 2019 года Вашингтон ввел экономические санкции против проекта.

«Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом», — сообщает издание.

Однако ограничения не грозят «Северному потоку — 2», если у Москвы есть собственное судно для достройки. Трубоукладчиком стал «Академик Черский», который находится у немецкого побережья на Балтике. В Jyllands-Posten добавили, что теперь инвесторы проекта, коими выступили энергетические компании со всей Европы, могут пострадать от нового пакета санкционного давления, если США его введут.

«Если что-то и может помешать россиянам закончить «Северный поток — 2» собственными силами, то это новый набор американских санкций» — сообщает издание.

По мнению политического аналитика интернет–издания PolitRussia Романа Романова, в ситуации с «Северным потоком — 2» США не волнует мнение европейской стороны. Главное для Вашингтона — не допустить сближения Москвы, Брюсселя и Берлина.

«Проекты «Северных потоков» — не просто торговый мост между РФ и ЕС, это факт сближения двух очень крупных геополитических игроков, а также элемент взаимосвязи двух экономик, что очень сильно не нравится США. Американцы считают Европу зоной своих исключительных интересов, и когда в эту зону вдруг пытается войти Россия, их это в крайней степени начинает раздражать. Притом, что сам ЕС от «Северного потока» получает одни бонусы и плюсы: это поддержка для европейской экономики, это доступ к достаточно дешевым энергоресурсам, которые получаются еще дешевле благодаря отсутствию транзитных хабов в виде Украины, Венгрии или других государств», — заявил эксперт в интервью ФАН.

Кроме того, что Европейский союз будет иметь прямой доступ к дешевым энергоресурсам, он получает также инструмент прямого сотрудничества с Россией, а значит, больше не нужны посредники в переговорах с Москвой. Именно по этой причине Вашингтон готов жертвовать политическими очками во взаимоотношениях с Европой, лишь бы не допустить сближения ЕС и РФ. Соответственно, европейские компании могут ожидать нового пакета санкционных ограничений.

«Последние лет пять между Европой и США постепенно, капля за каплей начинает расти напряжение и недовольство друг другом. Можно вспомнить заявление Дональда Трампа, который говорил, что европейские партнеры недостаточно активно себя ведут в зоне сотрудничества НАТО. С другой стороны, сама Европа начала задаваться вопросом, а нужно ли ЕС сотрудничество с США? США же вроде как сотрудничают с Европой, но при этом вводят пошлины против европейских товаров. США используют ЕС как геополитический и военный буфер, мешая Европе стать более самостоятельной. И если Европа получит энергетическую независимость и безопасность, а еще и возможность строить цельную экономику, то никакие США Европейскому союзу не нужны», — продолжает собеседник Федерального агентства новостей.

Основная цель дискредитации проекта российского газопровода кроется даже не в том, чтобы насолить Москве и разрушить российскую экономику, а в том, чтобы не допустить излишней самостоятельности Европейского союза и сближения его с Россией, отмечает Романов.

«Если Москва будет тесно сотрудничать с Европой, это сделает и Россию самостоятельным и цельным игроком, и ЕС получит статус не просто вассала США, а уже полноценного супергосударственного образования. Если США совсем пойдут вразнос и им будет плевать абсолютно на все международные нормы, если они будут вести себя как ковбой, плюющий на геополитическую карту мира, то здесь уже и другой масштаб игры начнется. Никто уже не сможет заставить ЕС или Россию точно также соблюдать международные нормы и «Северный поток — 2» будет завершен», — заключил Романов.

Ранее в СМИ сообщалось, что после отказа компании Allseas от участия в проекте из-за санкций США, работы будут продолжены усилиями специальных судов «Газпрома». В Nord Stream 2 AG эту информацию пока не комментируют.

Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, направленным на надежное обеспечение топливом европейских потребителей. Вашингтон, пытаясь не потерять рынок Евросоюза для сбыта собственного природного газа, утверждает, будто российский проект «нанесет вред» энергетической безопасности ЕС.