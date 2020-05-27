День пограничника 2020: история и традиции, забавные поздравления в стихах

День пограничника — один из самых популярных в России профессиональных военных праздников, который отмечается 28 мая. В этот день чествуют действующих и бывших военнослужащих Пограничной службы ФСБ России. В 2020 году свой профессиональный праздник российские пограничники будут отмечать в четверг.

История праздника

Праздник приурочен к учреждению пограничных войск молодой советской республики сразу после Октябрьской революции. Пограничная охрана РСФСР появилась по декрету Совнаркома от 28 мая 1918 года. В советскую пограничную охрану вступили патриотично настроенные офицеры бывшего Управления отдельного корпуса пограничной стражи Российской империи.

Правопреемником этой службы во времена СССР были Погранвойска Комитета государственной безопасности (КГБ). После распада Советского Союза появилась Федеральная пограничная служба РФ. Позже погранвойска подчинили Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Традиции, поздравления в стихах для SMS

В День пограничника в нашей стране чествуют тех, кто охранял и охраняет рубежи нашей Родины от различных посягательств. По традиции в официальной части праздника проводятся торжественные построения, поздравляют ветеранов, возлагают венки к мемориалам героев, проходят показательные выступления военных.

Что касается неофициальных традиций, то в былые годы День пограничника по накалу страстей не уступал празднованиям моряков и десантников. Увы, в этом году из-за пандемии, вызванной коронавирусом, публичные мероприятия в День пограничника 28 мая проводиться не будут. Власти также настоятельно просят бывших пограничников воздержаться от нарушения режима самоизоляции и не отмечать праздник массовыми гуляниями.

А вот поздравить друзей-пограничников дружеским SMS-сообщением с забавными стихами — это отличная идея. Предлагаем несколько вариантов таких поздравлений.

***

Кто границу охраняет? —

Пограничников отряд!

В зной, в мороз, в туман и в слякоть

За спокойствием следят.

С этим днем военной службы

Поздравленья принимай!

Я желаю крепкой дружбы,

О друзьях не забывай!

***

Пусть на границе тучи ходят хмуро,

Тебя, конечно, это не смутит,

Глянь: недруги страны стоят понуро,

Ведь им придется отложить визит!

Пусть служба Родине приносит только радость,

И нарушитель сквозь границу не пройдет!

В День пограничника не грех повысить градус,

А завтра снова нас Отчизна позовет!

***

Всех, кто служил и служит на границе,

Кто день и ночь покой наш бережет,

Кто не сдает своих позиций,

Кто друга никогда не предает,

Вас, пограничники, мы поздравляем,

Мы с вами в безопасности всегда.

Здоровья, мужества, любви и сил желаем,

И чтобы не грозила нам война!

***

Ты родные рубежи

Бережешь, как лев отважный,

Этот праздник заслужил

Пограничник наш бесстрашный!

Сил и бодрости тебе,

И любви тебе огромной

Пожелаю в этот час,

Ведь с теплом тебя ждут дома!