Сирия, 26 мая. В Идлибе на мине подорвался местный житель. На север Хасаки прибыл конвой техники ВС США из Ирака. Протурецкие силы продолжают вербовку новобранцев на севере Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут ответный огонь по опорным пунктам боевиков в Идлибе.

«Сирийская национальная армия» (СНА): продолжила кампанию по вербовке боевиков для участия в боях в Ливии на стороне ПНС; выводят свои отряды с севера Хасаки.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке СВУ в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла опорные пункты САА в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились трех боевиков в результате взрыва самодельной бомбы ы Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: провела в Хасаке патрулирование и направила конвой грузовиков с материально-технического обеспечением.

Провинция Алеппо

Согласно источникам Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) протурецкие силы продолжили вербовку на севере Сирии новобранцев. В основном в оккупированных «Сирийской национальной армией» зонах действуют вербовщики из числа боевиков «Дивизии Султан Мурад», которые обещают новобранцам выплаты сразу в размере двух тысяч долларов по прибытию в Ливию, где боевикам предстоят городские бои на стороны нелегитимного Правительства национального согласия, поддерживаемого Анкарой и странами Евросоюза. Согласно данным корреспондента издания, в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо действуют уже десятки протурецких посредников, занимающихся набором наемников. Основными инструментами работы являются обещание ежемесячной зарплаты и пропагандистская работа через фетвы мусульманских улемов. Два дня назад Сирию покинула партия из 500 новобранцев.

Провинция Дейр-эз-Зор

В результате срабатывания самодельной бомбы, установленной у одного из блокпоста боевиков в городе Ас-Суса, скончался на месте от полученных ран один местный житель и еще трое боевиков «Демократических сил Сирии» получили ранения. По данным портала Aleppo AMC, наиболее вероятно, что самодельная бомба была установлена террористами из состава «Исламского государства», которые совершают вылазки на востоке провинции с целью дестабилизации обстановки в оккупированных курдами зоне.

Источник в сети Twitter @ismailaltourad сообщил, что международная коалиция продолжается расширять свои базы на востоке Сирии, сегодня к одной из баз в непосредственной близости от завода «Коноко» и прилегающих нефтегазовых полей была доставлена ракетная система «Патриот». Со своей стороны расширение своего военного присутствия силы коалиции оправдывают необходимости продолжить борьбу против террористов ИГ на востоке страны.

Провинция Идлиб

Курдский новостной портал RojavaNetwork сообщил, что в провинцию прибыл очередной военный конвой ВС Турции, включающий в себя десятки единиц военной и строительной техники. Автоколонна пересекла границу сегодня днем через погранпереход «Кафр-Лусин», после чего направилась к наблюдательным пунктам турецкой армии.

Новостное агентство Step News сообщает, что в районе города Хан-Шейхун местный житель скончался, подорвавшись на фугасном снаряде, который остался после боевых действий осенью. Согласно данным источника, взрывной снаряд находился в окрестностях города у сельскохозяйственных угодий, наиболее вероятно, что он остался в поле после отступления террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» из города, когда они намерено оставляли за собой боеприпасы и устанавливали мины ловушки.

Агентство Masar Press Net передает, что в южной части провинции у деревни Аль-Фатир продолжают боестолкновения между правительственными войсками и отрядами исламистским бандгрупп. САА ведет масированный обстрел позиций боевиков после серии провокаций с их стороны.

Провинция Хасака

Силы коалиции направили новую партию груза материально-технического обеспечения к городу Камышлы на северо-востоке провинции. Как передает портал Halab Today, позднее у города Тель-Тамр был замечен патруль ВС США, который проводил патрулирование по трассе М4, после того, как там провели мониторинг обстановке сотрудники военной полиции ВС РФ.

По неподтвержденным данным, поселение Абу-Расин покидают подконтрольные Турции группировки. Вывод их отрядов из региона проходит в рамках российско-турецкого соглашения об открытии движения по трассе М4. В настоящее время безопасность в районе обеспечивают силы сирийской армии и ВС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.