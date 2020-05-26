Джонсон пригласил Путина на виртуальный саммит по разработке вакцины от COVID-19



Лондон, 26 мая. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента РФ Владимира Путина на саммит по вопросу создания вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в посольстве королевства в Москве.

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном саммите», — уточнили в дипмиссии

Сотрудники посольства добавили, что на повестку мероприятия планируется вынести тему разработки вакцины от COVID-19, сбор средств для Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) (чтобы организация могла обеспечить вакциной от коронавируса всех людей. — Прим. ФАН), а также возможность массового прививания. Планируется, что Global Vaccine Summit 2020 пройдет 4 июня, пишет «Интерфакс».

Как отмечает телеканал 360, разработкой вакцины от коронавирусной инфекции занимаются ученые по всему миру. Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)приостановила клинические испытания противомалярийного лекарства гидроксихлорохина. Они возобновятся, когда будет подтверждена его безопасность для пациентов.

25 мая в российском НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщили об успешном тестировании вакцины от коронавируса. По словам главы центра Александра Гинцбурга, участники разработки вещества были провакцинированы. Потом у ученых взяли анализы. Оказалось, что у всех из них имеются антитела к новому возбудителю. Гинцбург добавил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать в начале осени. Он обратил внимание, что этот процесс может занять до девяти месяцев.

Напомним, сам Борис Джонсон переболел коронавирусной инфекцией. Сначала премьер Британии лечился дома, но потом был вынужден лечь в больницу.