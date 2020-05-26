Накопительные пенсии вырастут в августе. События дня. ФАН-ТВ

«Если по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки. Но будем надеяться, что все задуманное нам удастся сделать в те сроки, о которых я сказал сейчас. При этом, конечно, будем руководствоваться только ответственным подходом. Повторю: жизнь, здоровье, безопасность людей — для нас главная, безусловная ценность», — подчеркнул президент.

Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада. По его словам, строгое соблюдение дистанции по объективным причинам нельзя обеспечить при проведении марша «Бессмертного полка». Поэтому российский лидер предложил, если позволит эпидситуация, провести акцию на месяц позднее, а именно 26 июля, в День Военно-морского флота России.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — заявил президент.

В России с 1 августа повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Это произойдет с 1 августа, сообщили в ПФР. Такой коэффициент связан с результатами инвестирования накоплений.

«Коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции», — говорится на официальном сайте ПФР.

Перерасчет коснется 80 тысяч человек, никаких заявлений для этого писать не надо. Также повышение почти на 8% (7,99%) с августа получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, те, кому деньги перечисляют не накопительной, а срочной пенсионной выплатой. Такую пенсию сегодня получают 32 тысячи пенсионеров. В ПФР отметили, что на повышение выплат уйдет 1,87 млрд рублей.