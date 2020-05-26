Бывшая жена Успенского рассказала, как писатель тиранил ее младшего сына

Москва, 26 мая. Третья супруга Эдуарда Успенского телеведущая Элеонора Филина рассказала, что писатель постоянно тиранил ее сыновей, в особенности младшего Влада. Женщина призналась, что не представляла, как детский автор может так жестоко относиться к ребенку.

Филина прожила с Успенским семь лет. К моменту встречи с писателем у нее уже было двое сыновей — младший Влад и старший Денис, который долгое время был адвокатом автора.

«Он ненавидел Влада, это мягко сказано, и очень не любил Дениса. Мне даже в страшном сне не представилось бы, что детский писатель может так относиться к ребенку и в общем к детям. Но «в общем к детям» — это где-то там, далеко, а этот здесь, рядом. Эдуард Николаевич, конечно, тиранил его по полной, но я это не сразу поняла», — поделилась бывшая супруга Успенского с телеканалом «360».

Она вспомнила, как вспыльчивый писатель постоянно кричал на ее ребенка, ругался на него матом, поднимал руку, а однажды запустил в мальчика бутылкой. По словам Филиной, Успенский оправдывал свои действия тем, что раньше его самого бил отчим, и это нормально.

Женщина просила мужа не обращаться с ее сыном подобным образом, а однажды предупредила, что мальчик скоро вырастет и сможет просто дать сдачи. Это привело писателя в ярость.

«Тут Успенский стал красным, бесноватым, сказал: «Что?! Да если он только посмеет на меня руку поднять, я возьму первый попавшийся предмет и размозжу ему башку!». Это был один из моментов, почему я от него ушла», — отметила она.

Филина призналась, что в конце их супружеской жизни Успенский начал поднимать руку и на нее. Осознав, что насилие с его стороны не закончится, она приняла решение развестись.

Тема насилия со стороны знаменитого детского писателя начала обсуждаться после признания его дочери Татьяны. Она написала открытое письмо, в котором рассказала, что семья писателя страдала от его непростого характера и насилия, и попросила не называть детскую литературную премию «Большая сказка» в его честь.

В экспертных кругах с письмом наследницы ознакомились, но приняли решение присудить награде имя писателя. В интервью Федеральному агентству новостей лауреат Премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества Мария Веденяпина отметила, что премия в честь писателя подразумевает его «особенный и огромный» вклад в литературу для детей и не имеет отношения к его личным качествам.