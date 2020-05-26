Порошенко прогулял допрос в ГБР Украины на выставке проходящих по делу картин

Киев, 26 мая. Экс-президент Украины Петр Порошенко вместо допроса в Государственном бюро расследований отправился на открытие выставки, куда привез 43 картины известных художников, которые проходят по рассматриваемому делу. Видео с мероприятия опубликовано на странице политика в Facebook.

ГБР ранее назначило на 26 мая рассмотрение дела о незаконном перемещении через границу коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников. Порошенко вызвали в качестве свидетеля, однако он прогулял допрос на выставке этих же самых картин.

Бывший президент объяснил, что идея провести мероприятие принадлежит его супруге Марине. На выставке в Музее Гончара под каждой картиной разместили оригиналы таможенных деклараций.

Украинские СМИ сообщили, что в музей нагрянули следователи ГБР и передали повестку на вызов на допрос Порошенко через его супругу. Однако адвокат политика Игорь Головань опроверг эти заявления.

«Лжецы из ГБР распускают слухи о вручении повестки супруге Петра Порошенко. Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не махать удостоверениями, а показать должным образом», — написал юрист на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что в отношении пятого президента Украины возбудили уже более десятка уголовных дел. Его обвиняют, например, в государственной измене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и многом другом. Сам Порошенко отвергает все обвинения и под разными предлогами пропускает допросы в ГБР.