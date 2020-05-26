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Крым откроется для туристов после разрешения Роспотребнадзора

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Крым откроется для туристов после разрешения Роспотребнадзора

Симферополь, 26 мая. Власти Республики Крым «откроют» полуостров для туристов после одобрения Роспотребнадзора, сообщила Федеральному агентству новостей сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Мы ждем решения Роспотребнадзора, а после региональные власти будут принимать решения — такова позиция главы [Республики Крым], и это позиция очень выверенная, мудрая, — прокомментировала ФАН Ольга Ковитиди. — Решение властей должно быть основано на одобрении Роспотребнадзора, без этого рисковать жизнью и здоровьем людей мы не имеем права».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о том, что приезжающих в Крым из других субъектов страны без определенной цели будут помещать на две недели в обсерватор за свой счет. Если человек не захочет или не сможет заплатить сразу, исковое требование будет направляться в суд, а деньги — взыскиваться по его решению.

«Всех ждем в курортный сезон, но не надо от нечего делать создавать проблему нам, — заявил Аксенов. — Каждый ваш приезд, это дополнительная нагрузка на органы власти и систему здравоохранения, давайте будем уважать друг друга».

Подобная мера введена также в Севастополе, между тем работу кафе и ресторанов в городе планируют возобновить с 1 июня, гостиницы начнут принимать гостей с 15 июня при условии въездного тестирования на COVID-19.

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