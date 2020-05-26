Немецкая модель с 18-м размером груди перешьет свои бюстгальтеры на маски для бедных

Лондон, 26 мая. Немецкая модель Мартина Биг, которая известна как обладательница внушительной груди, предложила использовать свои бюстгальтеры в качестве защитных масок.

Тридцатидвухлетняя женщина носит 18-й размер бюстгальтера. Она готова пожертвовать нижнее белье ради спасения мира.

Как пишет издание The Sun, из одного бюстика Мартины получится 12 защитных масок. По словам модели, у нее много белья маленького размера.

«Каждый бюстгальтер сделан из плотного хлопка, так что они идеальны для пошива масок»,— сказала Биг.

Мартина отправит лишнее белье к портному, чтобы тот сшил из них стильные и яркие маски. Она пообещала раздать маски бедным.

Немка стала известной во всем мире не только благодаря экстремальному размеру груди. Ей сделали специальные инъекции, «затемнившие» кожу. Европейка Мартина превратилась в африканскую женщину.

В 2018 году она прошла обряд крещения и получила африканское имя Малайка Кубва. В последние годы женщина сделала более 23 пластических операций на грудь.