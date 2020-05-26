МИД РФ провел с США работу после публикации о «победителях нацизма»

Москва, 26 мая. Россия провела работу с американской стороной по публикации в соцсетях Белого дома материала, в котором победа над нацизмом приписывается исключительно США и Великобритании. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что МИД РФ сделал официальное заявление по факту публикации. Кроме того, материал комментировали российские послы и дипломаты.

«Конечно, была проведена работа с американской стороной относительно того, что мы будем абсолютно четко доводить до них неприемлемость подобных высказываний и подчеркивать это каждый раз», — сообщила Захарова в эфире издания «Правда.Ру».

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что глава ведомства Сергей Лавров в ходе визитов в государства, где есть монументы, памятники советским солдатам, включает их в программу визита.

Белый дом 8 мая опубликовал в соцсетях запись возложения венка к Мемориалу Второй мировой войны, в котором принял участие президент США Дональд Трамп. Запись сопровождалась словами: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать».

Кроме того, Министерство обороны США опубликовало краткую историю победы над фашистской Германией в Европе, приписав все заслуги союзническим силам. В опубликованном материале по случаю Дня Победы, который в Европе и США отмечается 8 мая, сказано, что высадка союзников в Нормандии послужила переломным событием в войне.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны. Глава государства отметил, что искажением истории о войне занимаются и США, и страны Евросоюза, чтобы лишить Россию как правопреемника Советского Союза статуса державы-победительницы.