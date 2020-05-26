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Близкий друг Успенского рассказал об издевательствах писателя над дочерью

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Близкий друг Успенского рассказал об издевательствах писателя над дочерьюМосква, 26 мая. Известный писатель Эдуард Успенский издевался над своей дочерью Татьяной все ее детство. Об этом рассказал близкий друг автора «Чебурашки» и «Троих из Простоквашино» детский писатель Валентин Постников.

По его словам, знаменитый сказочник действительно держал в страхе своих родных. 

«Она мне много раз рассказывала, что он над ней издевался все ее детство, голой на мороз выгонял. Она голодала, потому что он ее без денег оставлял, в 11 лет он отправил ее в секту на три года», — сказал мужчина в интервью телеканалу «360».

Успенская подтвердила, что отец на протяжении многих лет был членом секты Столбуна, в которой «перевоспитывали детей», лечили от алкоголизма и наркомании. По словам наследницы писателя, детей там жестоко избивали, и Успенский об этом знал, но ничего не делал, так как «не считал это чем-то неприличным».

Близкий друг Успенского рассказал об издевательствах писателя над дочерьюРазговоры о прошлом автора популярных детских произведений возобновились после того, как Татьяна попросила не называть литературную премию «Большая сказка» именем ее отца, поскольку его семья страдала от непростого характера и насилия писателя.

Однако премии все же будет присвоено имя Успенского. В интервью Федеральному агентству новостей лауреат Премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества Мария Веденяпина объяснила, что в принятии решения эксперты руководствовались вкладом писателя в детскую литературу, а не его личностными качествами.

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Источник: 360tv.ru
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