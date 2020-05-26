Близкий друг Успенского рассказал об издевательствах писателя над дочерью

Москва, 26 мая. Известный писатель Эдуард Успенский издевался над своей дочерью Татьяной все ее детство. Об этом рассказал близкий друг автора «Чебурашки» и «Троих из Простоквашино» детский писатель Валентин Постников.

По его словам, знаменитый сказочник действительно держал в страхе своих родных.

«Она мне много раз рассказывала, что он над ней издевался все ее детство, голой на мороз выгонял. Она голодала, потому что он ее без денег оставлял, в 11 лет он отправил ее в секту на три года», — сказал мужчина в интервью телеканалу «360».

Успенская подтвердила, что отец на протяжении многих лет был членом секты Столбуна, в которой «перевоспитывали детей», лечили от алкоголизма и наркомании. По словам наследницы писателя, детей там жестоко избивали, и Успенский об этом знал, но ничего не делал, так как «не считал это чем-то неприличным».

Разговоры о прошлом автора популярных детских произведений возобновились после того, как Татьяна попросила не называть литературную премию «Большая сказка» именем ее отца, поскольку его семья страдала от непростого характера и насилия писателя.

Однако премии все же будет присвоено имя Успенского. В интервью Федеральному агентству новостей лауреат Премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества Мария Веденяпина объяснила, что в принятии решения эксперты руководствовались вкладом писателя в детскую литературу, а не его личностными качествами.