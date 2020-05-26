В Госдуме отметили вклад предпринимателей в экономику России

Ежегодно 26 мая в России отмечают День предпринимателя. Депутаты Госдумы Владимир Гутенев и Анатолий Аксаков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметили вклад предпринимателей в экономику страны. По мнению законодателей, отношение к бизнесу изменилось к лучшему, а предпринимательство состоялось как класс.

Мнение людей о представителях коммерции улучшается, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он пояснил, что исторически к предпринимательству в России относились с предубеждением.

«Сегодня отношение к бизнесу меняется к лучшему, негатив уходит. Приходит понимание, что предприниматели — это люди, которые пашут сутками, много работают в отрыве от семьи, посвящают себя своему делу целиком. Это день признания, что люди занимаются полезным делом, они производят валовый внутренний продукт, увеличивают богатство страны и платят налоги», — сказал ФАН Аксаков, говоря о виновниках сегодняшнего праздника.

Депутат подчеркнул, что коронавирус нанес серьезный удар по малому и среднему предпринимательству, однако многие выдержат и смогут восстановиться. По мнению Аксакова, оказываемая государством поддержка поможет преодолеть последствия пандемии и перезапустить экономический процесс.

«Несомненно, из-за коронавируса так или иначе пострадали все сектора российской экономики, они просто не могут реализовывать себя. Однако большинство предпринимателей справятся и окрепнут духом. Сегодня мы понимаем, что бизнес — это сила и опора, в том числе и государства», — добавил Анатолий Аксаков.

В День российского предпринимательства люди, занимающиеся бизнесом, должны подводить итоги и радоваться достигнутым успехам, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Он также убежден, что несмотря на экономический кризис и пандемию, российские предприниматели справятся с новыми вызовами.

«Эволюционный процесс, на мой взгляд, идет нормально, и я считаю, что предпринимательство как класс в России состоялось. Несмотря на то что сегодня ситуация не предполагает оптимизма, тем не менее я смотрю с большой надеждой на развитие бизнеса в России. Сырьевая экономика продемонстрировала, что она не может быть фундаментом технологической, экономической независимости страны», — отметил в беседе с ФАН депутат.

Он уверен, что в ближайшее время предприниматели более активно начнут вкладывать в современные технологии и инновационные разработки. По мнению Гутенева, такой разворот от крупной интегрированной сырьевой экономики в сторону инновационной откроет новые возможности для бизнеса.

«То, что поддерживает сейчас средний бизнес — это не только законы, не только работа федерального Фонда развития промышленности, но и работа региональных фондов. Это активная поддержка государством венчурных фондов через различные институты развития, в том числе РВК (Российская венчурная компания). Я бы не делал упор только на законы, потому что даже самый замечательный закон при плохой правоприменительной практике не будет эффективным, — добавил он. — Сейчас мы проходим эволюционный этап осознания государством потребности в развитии и бизнеса и предпринимательства, способность адаптироваться под новые задачи и сопротивляться тем вызовам и проблемам, которые стоят».

Отметим, День российского предпринимательства установил в октябре 2007 года президент Владимир Путин. Одновременно с этим был принят закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», вступивший в силу 1 января 2008 года. В Конституции России закреплено право граждан на индивидуальное предпринимательство. Также были приняты законы, которые гарантируют развитие, создание условий и другие особенности бизнеса. За эти годы в стране создана разветвленная система поддержки малого и среднего предпринимательства.