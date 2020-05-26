SOHR раскрыла подробности вербовки наемников в Сирии перед отправкой в Ливию

Ковентри, 26 мая. Вербовщики Анкары используют в Сирии посредников для привлечения новых рекрутов, которые перебрасываются в Ливию для участия в боевых действиях на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Сирийская правозащитная организация SOHR сообщила, что Турция создала в сирийском Идлибе специальную сеть по вербовке наемников. В этой структуре действуют десятки протурецких посредников, в задачу которых входит привлечение как можно большего количества радикалов. Посредники обещают боевикам высокие ежемесячные выплаты, возможность получить турецкое гражданство и другие «бонусы».

Специалисты SOHR указывают, что пропагандистская работа проводится с учетом особенностей региона — призывы и «выгодные» предложения распространяются через фетвы мусульманских улемов. Посредники получают дивиденды с каждого нового рекрута, согласившегося отправиться в Ливию. С каждого наемника они берут по 100 долларов, а также получают комиссионные от «бюро сбора наемников», развернувшего свою деятельность на севере Алеппо.

Дети, как известно, также попадают в поле зрения вербовщиков. По данным SOHR, несовершеннолетнего могут принять в ряды наемников, если он ранее принимал участие в боестолкновениях или обучен военному делу. Организация указывает, что в Ливии погибли 318 сирийских радикалов, 18 из них — несовершеннолетние.

Ранее сирийские правозащитники указали на разрушительную роль Турции в ливийском кризисе, назвав Реджепа Тайипа Эрдогана главной причиной дестабилизации в стране.