Систему освещения Чебоксар полностью модернизируют к 2024 году

Чебоксары, 26 мая. Власти Чебоксар решили заменить 9 тысяч ртутных светильников на светодиодные, сообщил глава города Алексей Ладыков.

Замена уличных фонарей на энергоэффективное оборудование позволит ежегодно экономить порядка 24 млн рублей. Власти города объявят конкурс на закупку светильников через лизинг.

Планируется, что уже через два года новые фонари станут собственностью Чебоксар. По последним данным, в городе заменили уже четыре тысячи светильников. Полную модернизацию системы освещения завершат к 2024 году, пишет издание Infox.ru.

Ранее сообщалось, что Республика Чувашия из федерального бюджета получит 272 миллиона рублей на компенсацию выпадающих доходов региона в связи с эпидемией коронавируса.