В Крыму посмеялись над предложением украинцев сделать платным въезд на полуостров

Симферополь, 26 мая. Предложение Украины сделать платным въезд в Крым вызывает лишь ироничную улыбку, заявил глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

На сайте президента Украины появилась петиция взимать плату с граждан Украины и иностранцев за въезд на полуостров. Стоимость въезда на полуостров может составить 250 гривен с человека (около 660 рублей). Полученные средства предлагается направить на развитие курортов Херсонской области.

«Все это вызывает лишь ироничную улыбку. На Украине последние шесть лет утверждали, что туристы не едут в Крым и пляжи абсолютно пустые, а тут вдруг фактически признали обратное и решили на этом подзаработать», — отметил Черняк в комментарии РИА Новости.

По словам чиновника, Крым крайне востребован у украинцев из-за безопасности и комфортных курортов. У Киева не получилось скрыть тот факт, что украинские туристы в больших количествах приезжают на полуостров.

Черняк добавил, что даже если власти Украины и примут предложенные меры, то это не отпугнет туристов, но озлобит настроения крымчан.

«Туристы будут ехать в Крым через другие регионы России», — подытожил он.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Процедура голосования была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако киевская власть, которая установилась на Украине после государственного переворота в 2014 году, не признает результаты волеизъявления крымчан.