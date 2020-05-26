Офис Google в Москве забросали дымовыми шашками после блокировки фильма о Донецке

Москва, 26 мая. Подписчики канала WarGonzo забросали дымовыми шашками офис американской компании Google в Москве. Видео происходящего выложил в Сеть автор проекта Семен Пегов.

Эта акция, по его словам, была проведена в знак протеста против политики YouTube в отношении каналов WarGonzo, News Front и Anna News. Ранее администрация видеохостинга всего через два часа после публикации удалила фильм «Позывной «Донецк»: История одного аэропорта». До этого на Youtube были заблокированы аккаунты информационных агентств News Front и Anna News.

Отметим, что сотрудники штаб-квартиры Google пока не обращались ни в МЧС, ни в правоохранительные органы. О случившемся в экстренных службах и полиции узнали от корреспондента Федерального агентства новостей. Не исключено, что обращение не поступит, потому что реального ущерба участники протестной акции зданию не нанесли.

Напомним, аккаунты News Front, Anna News и «Крым-24» сервис YouTube, принадлежащий Google, удалил 20 мая. Сотрудники портал News Front связали блокировку с роликами о Донбассе. Руководители телеканала «Крым-24» потребовали от администрации видеохостинга объяснить их действия.

Корпорация Google и ранее безосновательно блокировала аккаунты русскоязычных СМИ.Так, в ночь на 17 апреля корпорация заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов. Блокировку в Google объяснили неким «нарушением правил» сервиса, при этом конкретные причины администрация YouTube так и не указала. Комментируя действия Google, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их недопустимыми.