В Сети обсуждают попытку Ходорковского «скупить» российских политиков

По данным источников, беглый олигарх Михаил Ходорковский пытается «скупить» российских политиков, причем «скупить» оптом.

Сразу на нескольких ресурсах появилась информация о том, что в преддверии выборов в Госдуму РФ скандально известный олигарх начал активную вербовку депутатов ГД. Как утверждают источники, деньги выделили представители спецслужб и правящей элиты США и Великобритании.

Ходорковскому оказалось мало маргиналов от КПРФ, поэтому он попытался выйти в том числе на представителей «Единой России» и создать целую сеть спящих агентов. Их цель — вернуть страну к состоянию 90-х годов, подчинить ее интересам Запада. По сути, олигарх добивается хаоса и разграбления национальных богатств России.

На новость сразу же отреагировали пользователи социальных сетей. Людям явно не хочется возвращения ужасных для рядовых россиян, но таких прибыльных для Ходорковского 90-х.

Напомним, в 2003 году экс-глава ЮКОСа уже пытался устроить госпереворот. Он хотел лишить президента РФ поддержки и отдать всю власть в стране премьер-министру. В то время в Госдуме состояло около 80 карманных депутатов Ходорковского, он активно поддерживал «Союз правых сил» (СПС), «Яблоко» и КПРФ. Однако для достижения намеченной цели (превращения России в парламентскую республику), ему нужно было 225 голосов, и в результате стратегия не сработала.

К слову, дружба олигарха и коммунистов продолжается до сих пор. В октябре 2019 года ФАН уже писал, что Ходорковский намерен использовать КПРФ для захвата власти в РФ.