Сенатор Ковитиди назвала условия для приглашения ветеранов на парад Победы 24 июня

Владимир Путин отдал распоряжение незамедлительно начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня и обеспечить самый строгий режим безопасности. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор Ольга Ковитиди рассказала Федеральному агентству новостей, не помешает ли эпидемиологическая ситуация пригласить на торжество ветеранов.

«Мы не имеем права отказать им в возможности встретить этот день на Красной площади, — прокомментировала сенатор в разговоре с ФАН. — Но мы должны в первую очередь подумать об их здоровье: самое важное для нас сейчас — это бережное отношение к их здоровью».

По словам Ковитиди, мероприятия с участием ветеранов на Красной площади и так проходили с усиленным вниманием за состоянием здоровья почетных пожилых гостей, рядом дежурили врачи.

«Этот вопрос всегда был на особом контроле, а сейчас мероприятие будет проводиться в еще более усиленном режиме», — подчеркнула она.

Решение об участии ветеранов из других городов будет приниматься в зависимости от здоровья гостей и эпидемиологической ситуации в регионах, пояснила сенатор. Напомним, что Ольга Ковитиди по просьбе ФАН озвучила в Совете Федерации мечту героя нашего спецпроекта «Дед Победы» Алексея Кужильного попасть на парад Победы в Москву в 2020 году. Идею поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко и поручила главе комитета по обороне и безопасности Виктору Бондареву организовать этот подарок ветерану.

«Нам важно состояние здоровья таких ветеранов, — сказала Ковитиди. — Посмотрим, какая будет ситуация в стране к 24 июня, а пока пусть все наши ветераны будут живы и здоровы».

Сенатор также добавила, что при организации парада учтут все меры безопасности, которые действуют в связи с пандемией коронавируса.