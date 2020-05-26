Главные новости 26 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 26 мая.

В «Новой почте» добавили, что не осуждают поступок клиентки, однако выступают против утечки информации. Украинка натянула трусы на голову после требования надеть маску.

Генерал-майора ФСБ Юрия Бзаева нашли мертвым в квартире в центре Москвы, сообщил источник ФАН. Генерала ФСБ нашли мертвым в квартире в центре Москвы.

Общее число случаев возросло до 362 342. В России зарегистрировали 8915 новых случаев коронавируса.

Украинская риторика в адрес Москвы стала намного жестче с приходом к власти президента Владимира Зеленского. На Украине объяснили, почему Киев ужесточил риторику в отношении России.

Потенциальной причиной для войны России и Украины может стать критическая нехватка воды в Крыму из-за водной блокады. В США назвали водную блокаду Крыма потенциальной причиной для войны РФ с Украиной.

Владимир Усов в первый рабочий день был приглашен в американское посольство на Украине. В США главе украинского космического агентства «дали понять, с кем дружить, а с кем — нет».

Уже в течение трех следующих недель стоимость туалетной бумаги может вырасти на 10-15%. В России предрекли подорожание туалетной бумаги.

Смартфоны, удовлетворяющие основным запросам пользователей, можно найти и в ценовой категории «до 10 тыс. рублей». Эксперт перечислил самые достойные бюджетные смартфоны.

Вертолет Ми-8 ВКС РФ совершил жесткую посадку в аэропорту Чукотки. Видео оказалось в распоряжении ФАН. ФАН публикует видео с места катастрофы вертолета Ми-8 на Чукотке.

Отмечается, что на месте происшествия возник пожар, который удалось потушить спасателям. Экипаж рухнувшего вертолета Ми-8 в Анадыре погиб.