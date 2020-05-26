Малькевич призвал РФ серьезно ответить Западу, ведущему против нее войну на уничтожение

Москва, 26 мая. Россия должна применить силу для защиты Рунета от влияния Запада. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты России Александр Малькевич, комментируя заблокированные Twitter официальные аккаунты посольства Ирана в РФ и ряде других стран.

Малькевич напомнил, что политическая цензура в западных социальных сетях, включая Twitter, давно стала обычным явлением, но ситуация с официальным аккаунтом дипломатического представительства, в котором априори не могло содержаться никакого спорного контента, является вопиющей.

По словам эксперта, в этом случае речь идет уже не о цензуре, а о полноценной сетевой войне.

«Мы не должны питать никаких иллюзий по этому поводу. Идет абсолютная война, и идет она на уничтожение. Никаких правил, приличий и норм на этой войне не существует», — сказал он в комментарии «ПолитРоссии».

Глава ФЗНЦ уверен, что противостоять подобным действиям можно лишь прибегнув к зеркальной практике блокировок, но они должны быть направлены не против отдельных аккаунтов, а против целых платформ, в данном случае Twitter.

«Мы уже давно предлагаем в профилактических мерах Twitter просто вырубить на территории РФ. Для этого есть две причины. Во-первых, сеть категорически не выполняет вообще никакие российские законы. Она их игнорирует и даже штрафы не платит <...> Во-вторых, с юмором скажу, что по всем параметрам эта соцсеть сегодня в лучшем случае замыкает десятку по популярности в стране», — пояснил эксперт.

По мнению Малькевича, РФ нужно перейти к более радикальным решениям в отношении западных интернет-площадок, которые неоднократно нарушали российское законодательство. Одним из наиболее эффективных методов в этом случае должен стать принятый в 2019 году закон «О суверенном Рунете».

Он предусматривает размещение на территории государства дополнительных серверов, которые сделают русскоязычный сегмент Интернета независимым от Запада. Это позволит создавать успешные отечественные аналоги зарубежных сервисов.

«Мы должны применить силу, показать власть, мы должны заставить с собой считаться. В противном случае они будут отстреливать нас по одному: там кого-то закрыли, здесь кого-то забанили. Ведь все эти звоночки — это повод задуматься и принять соответствующие серьезные меры», — резюмировал Малькевич.

Многие российские эксперты неоднократно говорили, что государству следует вести себя более жестко по отношению к американским компаниям Facebook и Twitter.

Сенатор Франц Клинцевич ранее отмечал, что крупные денежные штрафы для западных соцсетей-нарушителей неизбежны в рамках выстраивания Россией суверенного Интернета. Кроме того, он как и Малькевич предлагал развивать в стране собственные аналоги американских сервисов.