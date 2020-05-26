Лавров и спикер Палаты представителей Ливии осудили попытки силового решения кризиса

Москва, 26 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех осудили попытки силового решения кризиса в африканской стране. Об этом сообщило российское ведомство.

Телефонный разговор состоялся во вторник по инициативе ливийской стороны. Собеседники обсудили сложившуюся ситуацию в африканском государстве с учетом продолжающегося вооруженного противостояния Ливийской национальной армии (ЛНА) атакам боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«С обеих сторон акцентировались бесперспективность попыток силового решения кризиса, необходимость безотлагательного запуска конструктивного диалога с участием всех ливийских политических сил», — говорится в сообщении МИД РФ.

Как уточнили в ведомстве, Лавров поддержал инициативу спикера Палаты представителей о немедленном прекращении боевых действий в Ливии и активизации переговоров для решения проблем и формирования единых органов власти в стране.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями о перспективе реализации решений, достигнутых на международной конференции по Ливии, которая прошла в январе в Берлине.

Отметим, что Запад, в том числе зарубежные и либеральные российские СМИ, взяли курс на дискредитацию мирных инициатив России по прекращению военного конфликта в Ливии. Сначала появились вбросы о присутствии в африканской стране ЧВК «Вагнера». Причем за доказательство пытались выдать надписи на английском языке, найденные боевиками ПНС Ливии на стенах отбитых у ЛНА зданий. Некоторые буквы, по их утверждению, были написаны на кириллице.

Затем африканское командование ВС США заявило о предполагаемом размещении российских боевых самолетов в Ливии якобы для поддержки ЧВК «Вагнер». Причем Пентагон не привел никаких доказательств, кроме снимков истребителей на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.