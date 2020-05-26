Фитнес-клубы и бассейны в России после карантина начнут работать только по записи

Москва. 26 мая. Бассейны, фитнес-клубы и другие спортивные объекты в России смогут возобновить свою работу после снятия ограничительных мер только при соблюдении нескольких условий.

Рекомендации сегодня опубликовал Роспотребнадзор. Согласно новым правилам, работать данные организации смогут только по предварительной записи и с соблюдением социальной дистанции. Тренажеры должны быть расставлены на расстоянии полутора метров друг от друга.

Во время групповых занятий тренирующимся нужно будет соблюдать такую же дистанцию. Чтобы обеспечить соблюдение этого требования, на полу нужно будет нанести разметку.

В бассейн можно будет одновременно пускать такое количество человек, чтобы на каждого посетителя приходилось не меньше 10 квадратных метра дорожки (не менее пяти квадратных метров площади зеркала воды). При этом контроль за качеством воды должен быть усилен.

Помимо этого, помещения данных объектов нужно будет регулярно убирать с использованием дезинфицирующих средств, а также проветривать каждые два часа.

Посетителям запретят предлагать чай и кофе, продавать можно будет только воду в бутылках.

Сотрудникам спортивных организаций обязательно нужно будет носить маски, использовать антисептики и проходить «входной фильтр» перед сменой. В начале рабочего дня они должны будут мерить температуру.

Напомним, все спортивные объекты в России прекратили свою работу в конце марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется.